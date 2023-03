Eno Alaric es un Tiktoker reconocido por afirmar que es un viajero en el tiempo del año 2.671 y por hacer predicciones sobre el futuro de la humanidad. Sus primeras apariciones en la plataforma son de agosto del 2022.

Sus publicaciones ha ganado popularidad entre la población y actualmente cuenta con más de 380.000 seguidores en TikTok, donde sus publicaciones se han vuelto virales, pero ninguna de sus predicciones apocalípticas ha sido respaldada científicamente.



En su último video escribió que hoy 23 de marzo del 2023, 8.000 personas serían escogidas para salvar a la humanidad por un alien conocido como 'El campeón'.

De los 47 videos que ha subido este supuesto 'viajero del tiempo' con advertencias, 10 pasan del millón de visualizaciones. La cuenta hasta el momento tiene alrededor de 1.6 millones de 'Me gusta'.



El primero que superó la cifra del millón cuenta 5 datos que sucederían, incluyendo el descubrimiento de un planeta que es la versión espejo de la Tierra y un meteorito que supuestamente golpeará a la Tierra y que contendrá nuevos tipos de metales y especies alienígenas.



Estas dos predicciones que debieron haber ocurrido el 30 de noviembre y el 8 de diciembre del año pasado no se cumplieron, ya que no existen registros de estos datos.

Sus grabaciones tienen comentarios en diferentes idiomas incluyendo en inglés y español. En su mayoría son burlas y sarcasmos por las afirmaciones que hace.



Los usuarios de TikTok más conspirativos afirman que la información que ha "revelado" debe estar escondida del público general, tal y como los supuestos descubrimientos alienígenas del Área 51.



Algunos de los comentarios más jocosos de los internautas y que han desatado las risas y miles de likes en la plataforma son: "Pilas!, que mañana juega Argentina, el único extraterrestre que vamos a ver es al Messi", "no te creo, tal vez dime cuando GTA 6 salga", "sobreviví y creo que todos mis amigos también".

