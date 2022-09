La influenciadora y empresaria Andrea Valdiri fue víctima en los últimos días del robo de su celular en una discoteca de Barranquilla donde organizó un evento.



Cuando Andrea Valdiri notó la ausencia de su teléfono se subió a la tarima del lugar y denunció que alguien la había robado. Contó también que la primera vez que marcó a su celular le contestó una mujer, sin embargo, no le volvieron a responder.



La barranquilllera pidió ante los asistentes al evento que quien tuviera su teléfono lo dejara en la barra, pero no tuvo éxito. No obstante, varios después pudo recuperar su celular y contó la anécdota en sus historias de Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores.

La gente dirá 'pero esa vieja tiene plata, puede comprarse más celulares', pero no, es el irrespeto con el que no estoy de acuerdo

TWITTER

Antes de contar la historia, la mujer se tomó con humor las situaciones fuera de lo normal que le suceden en su vida. "Yo no busco el problema, a mí el problema me corretea", aseguró.



Luego, Valdiri explicó por qué había estado alejada en los últimos días de las redes sociales y expresó su molestia por el robo de su celular: "Llevaba cuatro días que no aparecía en redes sociales porque me habían robado mi paz y mi tranquilidad, y no es el hecho de que sea por un celular, porque lo encontré, no me di por vencida".



Sin embargo, la influenciadora hizo una reflexión sobre el esfuerzo que hacen las personas trabajando día a día para conseguir sus cosas y dejó claro su disgusto contra quienes hurtan las pertenencias.



"Tú no sabes el esfuerzo, todo lo que puede hacer una persona. La gente dirá 'pero esa vieja tiene plata, puede comprarse más celulares', pero no, es el irrespeto con el que no estoy de acuerdo, porque tú le estás quitando esa ilusión a esa persona", señaló.

Lo tuve enfrente mío y le di unos mensajes a ese hombre. Yo creo que me volví pastora

TWITTER

Y continuó: "Yo trabajo para mis cosas y me duele que me quiten algo. Imagínate todas esas personas que ahorran para comprar su reloj o su celular y que venga otro loco porque le da la gana de arrebatarte tus cosas por que sí. No, yo con eso no estoy de acuerdo. Todos en la vid estamos buscando la papita, cómo nos rebuscamos, pero tú lo puedes hacer una manera bacana, digna, para que te lleguen las bendiciones".



Valdiri contó además que no solo quería recuperar su celular, sino también tener enfrente a la persona que lo había robado. "Yo de verdad decía 'no es el celular', yo quería tener a esa persona enfrente y lo tuve enfrente mío, y le di unos mensajes a ese hombre. Yo creo que me volví pastora", añadió.



Por último, la mujer quiso dejar un mensaje a las personas que la siguen para que reflexionen sobre el tema. “Quiero dejarles un mensaje con todo mi corazón a esas personas que se dedican a estas vainas (robar). Tú en la vida puedes ser lo que quieras y no tienes por qué llevarte por delante a nadie. No tienes porque arrebatarle los sueños a otra persona. No soy quien para ordenar este mundo tan podrido, pero a alguien le tiene que retumbar en la cabeza y alguien le tengo que cambiar el pensamiento”, finalizó.

