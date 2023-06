No es un secreto que la fascinación por el Lionel Messi trasciende los estadios. Tanto sus fanáticos como los seguidores del fútbol conocen al ganador de los siete balones de oro. Incluso su rostro es distinguido por aquellos que no ven ni se apasionan por este deporte.



La admiración por el argentino es tal, que no sería extraño que sus seguidores alrededor del mundo soñarán con el crack como compatriota, representando la bandera de sus países.

Aunque lo anterior está lejos de ser una realidad, imaginar cómo sería Messi si fuera de otro lugar ya no es una utopía, pues gracias a las herramientas digitales y la creatividad de algunos internautas es posible recrear al exjugador del Barcelona en varias nacionalidades.

Así lo confirmó el usuario @charactercraze en su cuenta de TikTok, que diseña y crea imágenes de posibles realidades con distintos personajes, tanto de 'comics', series y películas como de celebridades.

A través de 'Midjourney', una herramienta digital con inteligencia artificial que transforma el texto en imagen, el internauta hizo un boceto de los rasgos y la fisionomía del jugador acorde con ciertos lugares del mundo para obtener un prototipo del mismo, de acuerdo con la ubicación geográfica.



En el clip que ya supera los 170 mil me gusta se puede ver al 10 personificando las nacionalidades de Italia, Iraq, Turquía, China, Nigeria, Alemania, Francia, Marruecos, Grecia, Hungría y Estados Unidos, entre otros.



Ante el fiel diseño, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, puesto que hubo quienes se impresionaron con los supuestos arquetipos, incluso, aseguraron que se parecía a futbolistas con los que el crack se ha enfrentado en la cancha.



"Que guapo es el Messi español", "El de Marruecos es el verdadero Mesías", "La de Messi de Argelia se parece a Nicolás Tagliafico", "La versión Somalí es Zambo Anguissa", "El multiverso de Messi", "Los países versión Messi" y "El de Grecia es Sergio Ramos", fueron algunos de los comentarios.

Messi con distintas nacionalidades según la inteligencia artificial.



¿Cual es el más fachero? 😜 pic.twitter.com/0OQ71S61QQ — caruso (@CarusoFutbol) June 29, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

