Luego de tres años y prontos a casarse, Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado con su relación, según indicó la revista People este martes 25 de julio.



La pareja, que se consideraba una de las más fuertes de la farándula y que acaparó los titulares durante años, sorprendió a sus fanáticos con la noticia. Además, los rumores indican que la decisión se tomó luego de que Rauw Alejandro le fuera infiel a la cantante española con la paisa Valeria Duque.

Por ahora, Rosalía ni Rauw Alejandro han salido a desmentir o confirmar la información, por lo que los usuarios en redes han tomado el silencio como una posible confirmación de los rumores.



Ante esto, la Inteligencia Artificial de Google, Bard, compuso una canción que Raw Alejandro bien podría usar para pedirle perdón a Rosalía, de haber sido cierta la infidelidad del cantante puertorriqueño.



En la letra, Raw Alejandro lamenta lo sucedido, asegura que “se dejó llevar por las emociones”, que no le volverá a quedar mal y que quiere compartir el resto de su vida con ella.



Esta es la letra de la canción que produjo la IA:



(Verso 1)

Lo siento, Rosalía,

Lo siento, mi amor.

Te fallé, y no tengo excusa.

Me dejé llevar por mis emociones,

Y cometí un error terrible.



(Estribillo)

Te pido perdón,

De todo corazón.

No sé qué me pasó,

Pero nunca más volverá a pasar.

Te amo, Rosalía,

Y quiero pasar el resto de mi vida contigo.



(Verso 2)

Sé que no puedo borrar lo que hice,

Pero prometo que nunca más te fallaré.

Te amaré y te respetaré,

Y haré todo lo posible para compensarte.



(Estribillo)

Te pido perdón,

De todo corazón.

No sé qué me pasó,

Pero nunca más volverá a pasar.

Te amo, Rosalía,

Y quiero pasar el resto de mi vida contigo.



(Puente)

Sé que es difícil perdonarme,

Pero espero que puedas hacerlo.

Te amo más que a nada en el mundo,

Y nunca más te fallaré.



(Estribillo)

Te pido perdón,

De todo corazón.

No sé qué me pasó,

Pero nunca más volverá a pasar.

Te amo, Rosalía,

Y quiero pasar el resto de mi vida contigo.

