La Inteligencia Artificial ha dado de qué hablar durante estos últimos meses, puesto que hay quienes dicen que con su desarrollo puede generar cambios a favor para la economía, la salud, el medio ambiente y demás; no obstante, también hay personas que la critican e incluso le temen.

Esta semana se conoció, por medio de una publicación en TikTok, una canción denominada 'Heart on My Sleeve', en la que se logra apreciar la voz de The Weeknd y Drake. Rápidamente los fanáticos de ambos artistas se emocionaron por la posibilidad de que existiera una colaboración.



Sin embargo, se trató de una falsa alarma, pues en realidad fue hecha por una IA.



La canción fue creada por el usuario 'Ghostwriter', quien la subió a distintas plataformas y luego la eliminó, por lo que las únicas evidencias de que existió reposan en TikTok, red en la que varios usuarios la repostearon.

Hasta el momento el usuario no ha explicado qué programa utilizó para crear el tema, de lo que sí queda constancia es de que se inspiró en la relación pasada entre The Weeknd y Selena Gomez, pues se le menciona a la protagonista de ‘Only murders in the building’ en la letra.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS