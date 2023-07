La inteligencia artificial cada vez toma más fuerza. Sus aplicaciones y la facilidad con la que hace las cosas la ha hecho acreedora de una popularidad inimaginable en el mundo.



Sin embargo, resulta ser poco, contando que la humanidad la viene esperando desde hace mucho tiempo. Actualmente, la IA se puede encargar desde escribir textos por sí solos hasta hacer imágenes recibiendo únicamente comandos.



La versión del tiempo ha cambiado y las posibilidades son muchas, incluso, la inteligencia artificial ha logrado volver la ficción, una realidad.



De hecho, últimamente se ha vuelto tendencia usar la IA para mostrar cómo se verían los personajes animados en personas reales.

Así que si alguna vez usted quiso ver algo parecido, la tecnología ya lo hizo. Aquí los personajes animados más populares convertidos en humanos.

Super Mario

Super Mario, sin duda, fue uno de los personajes animados que mayor fama tuvo entre los niños y jóvenes de los años 80. Sus videojuegos fueron un rotundo éxito. Incluso, casi 40 años después, sigue estando vigente.



Mario, protagonista de la serie de juegos y héroe del Reino Champiñón, se caracteriza por su bigote, ojos azules, un toque desaliñado y su alto positivismo.

(Puede leer: Estas son las profesiones que no desaparecerían por la inteligencia artificial).

Se podría decir que cuando se lanzó el famoso personaje, era imposible imaginar que hoy una inteligencia artificial lo volvería un ‘humano’, pero con miles de avances tecnológicos y la curiosidad de los usuarios, lo realmente imposible es que no se vaya más allá.



De hecho, el usuario de Twitter ComicStream ha subido a su cuenta unas imágenes creadas por la IA Midjourney, en las que Mario es recreado en la vida real.



Aquí la asombrosa imagen:

Mario en la vida real Foto: Universal Pictures / IA Midjourney / Twitter: ComicStream

Goku

Goku, personaje principal de Dragon Ball, una de las series más populares del mundo anime, también fue retratado en la vida real.



No hay que olvidar que Goku y todos los personajes de Dragon Ball siguen llamando la atención de cientos de niños, jóvenes y adultos que hoy se proclaman fanáticos de esta historia.



Por esta razón, no es un secreto que la curiosidad no tiene límites y la inteligencia artificial mucho menos.

(Siga leyendo: Inteligencia artificial: la ONU frente al despertar de los robots).

Así que con su característico pelo puntiagudo y negro, prominentes cejas y barbilla marcada, un usuario de Reddit, registrado como @mortecouille92, usó la IA Midjourney para crear la versión más hiperrealista de este personaje animado.



Así se vería el poderoso Goku en la vida real:

Goku en la vida real, según la IA Foto: Dragon Ball / Reddit @mortecouille92

Homero Simpson

La famosa familia Simpson no se queda atrás y los personajes que se han tomado la televisión por años también despertaron la curiosidad de los internautas.



La vigencia de este programa radica en dos cosas importantes: las extrañas predicciones que ha tenido de los eventos más importantes de la historia de la humanidad y en el humor que acompaña a esta familia desde el integrante más grande hasta el más pequeño.

(Además: ¿El ChatGPT debe tener límites? Arranca el debate en la Corte Constitucional).

Entre tanto, el icónico y sedentario Homero Simpson, padre de la familia, fue recreado por una inteligencia artificial en la vida real.



Su poco pelo, ojos saltones y forma de la cabeza fueron los aspectos esenciales para que un usuario del foro Reddit llamado @bwbyg usara el programa Midjourney y recreara al padre de la familia Simpson.



Este fue el increíble resultado:

Homero Simpson en la vida real, según la IA. Foto: 20th Television / Reddit

Mafalda

La intrépida Mafalda, una de las caricaturas más populares, también fue recreada en la vida real.



Sus inconfundibles rasgos de niña de seis años, cabello negro y tez blanca fueron esenciales para la generación de la imagen artificial.



No hay que olvidar que el personaje de Mafalda inició como una tira cómica en la prensa argentina.

(Le puede interesar: ¿Sabe quién es el robot Ameca? pidió a humanos no temer a la inteligencia artificial).

Desde 1964, Mafalda se apoderó de los medios escritos como referente del ingenio y la resolución de los problemas.



Así sería la niña de 6 años en la vida real:

Mafalda en la vida real, según la IA Foto: Quino / Midjourney

Mickey Mouse

Con un toque de antaño, el icónico Mickey Mouse, la figura más representativa de Disney, no se quedó atrás en esta nueva tendencia.



El creativo ratón también fue generado por la inteligencia artificial; sin embargo, la IA logró humanizarlo con los rasgos que obtuvo de la caricatura.



De acuerdo con las imágenes compartidas por el usuario, este fue el resultado:

Mickey Mouse en la vida real. Foto: Disney / Tiktok: @ai_lens

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

