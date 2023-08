La inteligencia artificial ha vuelto a sorprender a los usuarios de las redes sociales, en esta ocasión por qué se viralizó un video en el que la IA recreaba la voz de Martín Elías, Silvestre Dangond y Diomedes Díaz.



Esta grabación ha conmovido a los fans de los cantantes de vallenato, pues pudieron escuchar de nuevo a Martín Elías y Diomedes Díaz, quienes ya no se encuentran en este mundo.

Este video fue compartido en TikTok y a los pocos minutos había acumulado una gran cantidad de reproducciones y comentarios de personas que no podían creer que la IA pudiera recrear a la perfección las voces de los artistas.



La canción que cantan los artistas es la de 'Carias Nuevas' de Elder Díaz, quien es hermano de Martín Elías y hijo del 'Cacique la junta'.



"Aya, oye, ¿cómo te parece? No te emociones, que esto es solo un vacile. Ay, supe que yo te estoy gustando. Y aunque también me gustas. No busco nada serio. Quiero seguir sin compromiso. Quiero besarte rico. Y después chau, nos vimos. Yo me muero por sentir caricias nuevas. Pero no quiero que te vayas a empelicular. Y si tú quieres yo te doy caricias nuevas. Pero no quiero que mañana me pretendas controlar", es un pedazo que la letra.

Aunque a varios internautas les ha parecido que suenan igual a los cantantes. Muchos otros han confesado que en realidad no se parecen a sus voces originales y que este tipo vallenato no lo hubieran cantado en la vida real.



"Me disculpan, pero no escucho por ningún lado la voz del Cacique"; "Silvestre jamás cantaría así, eso le pega es a Martin y Elder Solamente"; "Estaré sordo, pero no veo a Diomedes ni a silvestre por ninguna parte. Se escucha, es a Jean Carlos Centeno", se lee en los comentarios de las redes sociales.



Incluso, algunas personas se sorprendieron con la IA y comentaron que deberían hacer más canciones de este tipo. "Esa IA debería sacarle un disco a Tin, puro saborio. Imagínate", "Que le saque CD a Martín puee. Hasta con la IA arrasaría con todos", escribieron.

