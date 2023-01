El cantante puertorriqueño Randy Ortiz Acevedo, del dúo de Jowell y Randy, fue acusado por violencia doméstica este lunes 9 de enero, así lo confirmó la Policía de Puerto Rico luego que un juez concluyera que existía suficiente evidencia en su contra.

Como es un caso de violencia de género las autoridades no pueden ofrecer detalles al respecto. Pero según declaraciones del fiscal Anthony Oyola a los medios nacionales, Ortiz todavía no debe presentar una declaración de culpabilidad sobre los cargos.



Sin embargo, fue detenido y se le impuso una multa de 15.000 dólares, es decir, más o menos 72 millones de pesos colombianos. Oyola también comentó que los cargos se derivan de un incidente del 7 de enero, pero no dio más detalles de la situación. Asimismo, afirmó que la madre de Ortiz testificó a favor del cantante antes de que lo acusaran.



El diario local ‘El Nuevo Día’ confirmó que el reguetonero en la tarde del mismo lunes pagó la fianza y fue liberado. Asimismo revelaron que la audiencia preliminar se realizará el próximo 19 de enero.

Este mismo medio publicó detalles de lo que pudo ocurrir en el incidente del pasado 7 de enero, relataron que Randy Ortiz tuvo una fuerte discusión con su expareja y la amenazó con dejar de pagar la manutención alimentaria de sus tres hijos.



Además, comentaron que el cantante presuntamente la agarró de los brazos y la tomó por el cuello. También, afirmaron que esta terrible escena sucedió enfrente de sus tres pequeños.



Jowell y Randy son considerados pioneros de la música urbana y han estado en esta industria por más de 20 años. El último álbum del dúo fue en 2020 y se llamó ‘Viva el Perreo’, también durante estos años han lanzado diferentes sencillos y han hecho colaboraciones con diferentes artistas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

