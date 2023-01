Una instructora de buceo estadounidense compartió en su TikTok un video que dejo a varios internautas sin palabras, pues en el clip se veía el momento exacto en el que un tiburón se acercó a ella con una “sonrisa” en su rostro.

El video fue compartido por la cuenta @oceanraysphotography, la cual se dedica a compartir videos impresionantes de animales marinos. Sin embargo, los internautas han destacado la grabación en el que se ve un tiburón “limón” sonriendo. “Tan popular que ella tiene su propio insta” escribió en la publicación.



Además, en el video contó: “Cuando la gente descubre que el tiburón limón es presumido, tiene una sonrisa permanente y le gusta que le froten la nariz”.



Este clip ha acumulado más de 42 millones de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los internautas. Algunos de ellos no han dudado en comparar al animal con el tiburón de la película ‘Nemo’, este personaje es conocido por decir la frase: “Los peces son amigos, no comida”.



Asimismo, varias personas bromearon que así se verían cuando acaben su tratamiento de ortodoncia. “Le acaban de quitar los braquets”, “Que sonrisa tan bonita”, “Yo hoy a las 2 cuando me toque mi cita para quitarme los Brackets”, son algunos comentarios.

Sin embargo, otros usuarios de la plataforma comentaron que se asustarían mucho si vieran al tiburón acercarse a ellos. “Yo veo eso y me da un ataque”, “Veo eso venir hacia mí , y antes de que llegue me dieron 3 paros cardiacos”, “No sé si reírme o llorar”, “Menos mal que está contento”, se lee en la publicación.



El tiburón galano o limón es conocido así porque en ciertas profundidades con la luz parece que fuera amarillo, igual que la cascara de la fruta. Esta especie principalmente se encuentra en los mares tropicales, subtropicales y en algunas partes del Océano Atlántico, Pacífico y en las costas de América del Norte y del sur.



Este tiburón por lo general suelen medir entre dos a tres metros de largo y no suelen representar una gran amenaza para los seres humanos, ya que solo se han registrado 10 mordeduras, pero ninguna de ella puso en peligro la vida.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

