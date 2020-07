Los trucos que la gente usa para fingir en Instagram que es perfecta

Instagram: @danaemercer

En otra publicación abordó el tema del peso, el cual puede convertirse en un tormento para algunos hombres y mujeres. "Tu peso no te dice si puedes comer. No te dice si tienes que ir a correr. Y seguro, diablos, no revela nada sobre lo buena persona que eres. Todo lo que muestra es tu atracción gravitacional sobre la tierra", señaló.



En la foto se lee: "No puedes pesar tu autoestima".