'JuanDa', 'influencer' colombiano, perdió su cuenta de Instagram

Al ‘influencer’ Juan David Morales, más conocido como JuanDa, le cerraron su cuenta en Instagram esta semana. Por esa razón, no tardó en hacerse viral en redes, ya que sus seguidores estaban bastante sorprendidos por la noticia.



A pesar de su presencia en múltiples redes, cuenta con mayor impacto en Instagram y TikTok, en las que comparte anécdotas, videos y chistes.



(Además: La cifra que habría ganado Gregorio Pernía por su papel de ‘Titi’).

Además, sus ‘en vivo’ también son vistos por gran cantidad de internautas, quienes disfrutan de sus contenidos, muy cercanos a la cotidianidad.



Sin embargo, el ‘influencer’ no se ha pronunciado en sus demás redes. No se sabe si es un cierre temporal, similar al que atravesaron antes otros creadores como La Liendra o Yina Calderón.



Se le volvió a ver en Instagram, en las últimas horas, en un clip publicado en las historias de @triannacamilo, la cuenta de su pareja. En el clip se les ve bailando. Está acompañado de un mensaje que dice: “Le cerraron la cuenta a Juan y no sabemos qué hacer”.



(Además: Así operaba peligrosa secta donde esclavizaban y abusaban a sus fieles).

"COMO QUE CAMILO Y JUANDA TERMINARON"

mientras tanto Camilo y Juanda: pic.twitter.com/RygtL7wT56 — mariana..̯ 🐇 (@alwallsbeenlou) September 15, 2021

Es de recordar que este joven bogotano, de 22 años, se ha convertido en la sensación en redes sociales. Los cibernautas lo identifican por su “singular sentido del humor”.



Este creador de contenido comenzó a ser visible desde 2016, aunque lleva muchos años más trabajando en dicha labor. En sus comienzos, fue conocido en Twitter y en la plataforma de streaming YouNow.



(Le puede interesar: Carolina Cruz habló sobre la relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez).

Que la cuenta de Juanda fue inhabilitada??? pic.twitter.com/KoEfggtVfo — Johanita Sereno (@laserenito) September 15, 2021

En redes, los internautas tuvieron múltiples reacciones sobre dicha situación, y los memes al respecto no faltaron.



La mayoría extrañaban la cuenta a través de la cual ‘JuanDa’ suele publicar contenido muy propio de la idiosincrasia colombiana.

Cuando me doy cuenta porqué Juanda es tendencia pic.twitter.com/SkPkumicPu — JK🐙💜 (@aljk04) September 14, 2021

Otros decidieron proponer una cadena de oración, a propósito de la idea que tuvo La Liendra cuando también le suspendieron su cuenta.

Cadena de oración para que Juanda recupere su cuenta de ig 😞😞 pic.twitter.com/kXzgxGxc3Y — steven (@deartwiitteer) September 13, 2021

En general, las impresiones han sido de tristeza. Los usuarios aseguran extrañar la cuenta y han compartido más de un meme triste.

Mi mood al entrar a instagram y ver que aún no le activan la cuenta a la comadre 😖 #juanda pic.twitter.com/nMNHF7Bvad — 🥑 (@gabrielasxlcedo) September 15, 2021

siguen si devolverle la cuenta de ig a Juanda pic.twitter.com/1JtSxWvjXD — mariᵸ 🐇 (@tghostini) September 15, 2021

Más noticias

Alicia Machado causa polémica por nadar semidesnuda en programa mexicano

Carmen Villalobos, Ricardo Montaner y los famosos que cambiaron su nombre

Lina tejeiro y Epa Colombia desatan comentarios al usar la misma ropa

Tendencias EL TIEMPO