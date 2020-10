Conozca a la abuela influencer de 91 años que es furor en redes

Instagram: @baddiewinkle

"He sido una rebelde toda mi vida. Si alguien me decía que no podía hacer algo, yo iba y le demostraba que podía hacerlo", afirmó en una entrevista-documental de ‘Refinery29’. Su afortunado paso por las redes le ha servido para conocer a personalidades del espectáculo como Miley Cyrus, con quien se fotografió en 2015, apenas un año después de ‘debutar’ en el mundo de los socialités.