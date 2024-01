Insólito: una gata interrumpió una boda buscando amor y terminó adoptada por la pareja

Durante una boda, una pareja que pronunciaba sus votos, se llevó una gran sorpresa cuando desde un árbol se cayó una gata gris. La mascota duró varios minutos detrás de los arbustos, hasta que se detuvo la ceremonia para rescatarla.

Una gata interrumpió una boda y fue adoptada

A través de TikTok, Cara y Matt, la pareja que contrajo matrimonio, publicó un video durante su ceremonia de votos, la cual fue interrumpida por una gata que cayó detrás del consejero matrimonial.

En entrevista con el 'blog Love Meow', Cara confesó que en ese momento pensó que se había caído algún adorno de la boda, por eso hicieron caso omiso durante unos segundos.

Sin embargo, empezaron a escuchar maullidos y descubrieron que era una gata: “No me di cuenta de la gatita hasta el momento en que me di vuelta y me dijeron que estaba entre los árboles”.

Desde ese momento, la pareja, quienes son amantes de los felinos, no podía dejar de pensar en la gata. Incluso, en la grabación se observó que Cara no podía concentrarse mientras su esposo leía los votos, porque ella pensaba en la criatura.



Después de dar el "sí", angustiados, los padrinos y damas de honor se acercaron para ver que todo estuviera bien. Al ver a la gata, los casados no dudaron y decidieron adoptarla.

Al blog, Cara confesó que fue uno de los mejores regalos que le pudieron haber dado en su boda. Además, compartió que es una amante de estos felinos y su pastel era de gatos.



"Somos gente de gatos. Nuestros nombres juntos son Catt. Incluso teníamos adornos para pasteles de gatos. Entonces esto fue una especie de locura”, relató.

Al finalizar el evento, los recién casados la llevaron a la veterinaria y, al percatarse que todo está bien, la llamaron Daisy. "Supe de inmediato que se iba a quedar con nosotros toda la vida", expresó Cara.

La pareja tiene una cuenta en TikTok que acumula más de 2 mil seguidores y alrededor de 2.1 millones de 'me gusta'. Allí mismo mostraron que tienen otro gato llamado Gatsby, quien se convirtió en el compañero perfecto de Daisy y juega con ella.

En la publicación varios fueron los usuarios que quedaron conmovidos por la historia y comentaron: "Qué bonito regalo", "Al final lo adoptaron, qué hermoso", "Muero de amor", "Empieza el año y ya estoy llorando" y "Así consiguió su hogar para siempre".

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO