En la última semana, se viralizó a través de las redes sociales un video en el que una mujer mexicana se muestra asombrada al enterarse de que en España hablaban el español.



El hecho quedó registrado ante las cámaras del programa 'Madrileños por el mundo’ conducido por la presentadora española, Paloma Ferre, y que trata de mostrar los lugares más emblemáticos de cada país, recorrido por los reporteros españoles.

En el video se ve como la periodista, que estaba haciendo una crónica de viaje, saluda a la mexicana y le pregunta si el sitio donde están es su casa, por lo que esta le responde que sí.



Ella, un tanto sorprendida por el acento de la reportera, le pregunta de dónde viene: "Oh y ¿hablas español?”, la comunicadora, notablemente incrédula con la reacción de la chica, le contesta, "claro, en España se habla español”.



Ante la respuesta, la residente del país azteca se impresiona, pues afirma que no sabía que tenían el mismo idioma, porque creía que los españoles se comunicaban como los canadienses, en inglés o francés.



"Yo pensé que hablabas como los canadienses, diferente, no creí que hablaran bien el español", dijo la protagonista del video.



Contestación que la reportera replicó con asombro, pues le parecía extraño que la hispana tuviese tal referencia.



“¡No me lo creo! ¿De verdad? En serio, ¿Me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿Creías que los españoles hablábamos en inglés o francés?”.

Facebook Twitter Linkedin

Hubo algunos comentarios que no se hicieron esperar ante la reacción de quienes se toparon el video en la red social. Foto: Captura de pantalla TikTok: @Soy_Kedey

El clip publicado por la cuenta @Soy_Kedey en TikTok , ya tiene más de un millón de vistas y 88 mil comentarios, en los que se puede leer el "Español viene de España. Es sentido común", "¿Esto es una broma, no?" y "No entiendo como pasa esto", entre otros.



Sin duda, la entrevistada no pasó desapercibida ante el asombro y la sorpresa de muchos, que al parecer no podían creer que la mexicana tuviese esta concepción referente al idioma nativo del país ibérico.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias