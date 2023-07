Cuando se inicia una relación amorosa que se mantiene con el tiempo, las parejas llegan a acuerdos para poder vivir de la mejor manera posible, estos dependen de las creencias y principios morales y éticos de cada persona.



Algunos optan por tener una relación de tipo abierta, pero la mayoría opta por una relación monógama, lo que significa que las personas involucradas en este tipo de relación exigen exclusividad sentimental y amorosa.

Romper este acuerdo significa una grave afrenta a la autoestima de la persona que se siente traicionada frente al rompimiento de los acuerdos.



Pues la usuaria de TikTok (@ilayventura2) cuyo nombre real es Ilay Ventura, decidió afrontar la realidad y ser directa en lo que quiere en una relación amorosa, previendo una posible traición.



La joven compartió un video al que tituló: ‘Seguro contra cuernos’ estrategia que causó revuelo y debate entre los usuarios de redes sociales.

En el video expuso los puntos que considera fundamentales, refiriéndose de manera simple el primero de ellos: “Al establecer una relación, ambos compartiremos una cuenta bancaria y cada uno una cantidad de dinero, esto con el fin de tener un ahorro para poder ayudar a la persona que sufra la infidelidad”.



Y detalló para qué se destinarían esos fondos. “Si me eres infiel, ya tengo plata para pagar el helado y la terapia, además de alguna u otra cosa que me guste”, aseguró la joven.



Esta es la manera en que la joven se asegura que en caso de que no funcione la relación, el denominado ‘Seguro contra cuernos’, le serviría como una manera de afrontar los daños emocionales que le puede proporcionar, una infidelidad.

Pero no todo es pesimismo, la joven dijo que si no es el caso el dinero se puede utilizar para irse de vacaciones a Disney con su pareja.



El video tiene 560 mil visualizaciones, más de 2600 comentarios y ha sido compartido más de 77 mil veces.



“Si se separan sin cuernos, se divide la cuenta y cada uno se lleva su parte”, “Gracias por la idea”, “Me encanta tu idea”, se lee entre los miles de comentarios que destacan la idea de la chica y su originalidad.

Sexo pensando en otro: ¿infidelidad?

