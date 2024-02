Inodoro: ¿qué significa esta palabra y cuál fue su origen?

En la antigüedad poco se pensaba en cómo crear un lugar específico para hacer las necesidades, pues según la historia, cuando se tenía la necesidad de orinar o de evacuar, se hacía en cualquier campo abierto, en el río o detrás de un árbol en cuclillas.



Sin embargo, al parecer ya no era viable el encontrarse con otro en el mismo lugar o tener accidentes al pisar el excremento de otro, por, lo que se pensó en un sitio exclusivo para esta actividad.



Por eso, hace más de 4000 años, en Creta se vio la necesidad de crear una pieza en la que el usuario se pudiera sentar cómodamente, a la vez de tener privacidad a la hora de evacuar sus desechos.

Más adelante, en Roma, en el siglo I, se realizaron unas modificaciones, denominadas columnas mingitorias, que eran unas paredes con orificios, además de una ‘toallita’ asegurada en un palo, que hacía las veces de higienizador para utilizar luego de hacer sus necesidades, de acuerdo con el blog ‘Iagua’.



Sin embargo, esto hizo que la ciudad se viera más sucia por las ‘toallitas’ que dejaban botadas por todos los lugares y aún había personas que seguían orinando y defecando en cualquier lugar.



Fue solo hasta 1597, que se creó algo parecido a lo que se conoce hoy en día, cuando John Harington, familiar cercano de Isabel I, fabricó el primer inodoro de la historia.



El artefacto era una caja hecha de madera con un orificio que llevaba a una taza de porcelana.



Más adelante, en 1884 un hojalatero inglés, Thomas Crapper, inventó una tubería en forma de ‘s’, que la llevaba a una toma de agua, lo que permitía limpiar los excedentes y eliminaba el mal olor, por eso fue llamado ‘inodoro’.

De ahí en adelante, surgieron muchos cambios en los retretes, de acuerdo con la región en donde se creara y en la actualidad se pueden encontrar de diferentes formas y tamaños, e incluso aquellos con puertas transparentes.



En China, por ejemplo, aún se conservan inodoros como los de la antigua Roma, que eran únicamente un orificio en el suelo y en otros lugares, según la Organización Mundial de la salud, al menos, 4200 millones de personas no cuentan con saneamiento básico.



En la India, casi la mitad de la población no tiene acceso a un baño, porque al menos en su capital, solo tienen acceso al agua una hora al día.



En otros países, incluido Colombia, especialmente en zonas rurales, las personas todavía hacen sus necesidades en el campo, lo que contamina las fuentes de agua y lleva problemas de salud a los habitantes de esas zonas.



Mientras tanto, en otros lugares cuentan con lujosos retretes, que se limpian solos y con tecnología incorporada.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

