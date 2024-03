Inmigrante latino amenaza con invadir casas abandonadas en Nueva York: dice que tiene derecho

A través de un video en redes sociales, un hombre de nacionalidad venezolana aseguró que al ser migrante podía apropiarse de algunas casas que se encontraban abandonadas en Estados Unidos, ya que, según él, hay una ley que lo cobija.

El video publicado por la cuenta 'Leitooficial' ha causado gran indignación dentro de la comunidad latina, pues este hombre ha asegurado que su "nuevo negocio" será invadir casas en Nueva York y luego venderlas.

"He pensado invadir una casa en Estados Unidos, ya que me enteré de que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Aquí en Estados Unidos también se aplica la de invasión de terreno", indica el migrante.

Incluso, este hombre asegura tener unos "códigos" con sus amigos africanos, quienes "llevan 7 casas expropiadas y, como dice el dicho, hay que buscar la vuelta y la vuelta es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle", puntualizó.

Este hombre también asegura que si repara una vivienda que se encuentra abandonada, puede repararla, venderla, o sacar créditos con ella.

El video ha causado gran indignación dentro de la comunidad latina que se encuentra en los Estados Unidos, pues este hombre no los deja con buena imagen frente a los extranjeros.

"Estoy harto de ver a este imbécil estafador en todas partes, dejando mal parados a los inmigrantes en Estados Unidos", "Sigo sin entender por qué este espécimen no está tras las rejas", fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Existe una ley que permite invadir casas en Estados Unidos?



Sobre la invasión a propiedad ajena, el condado de Orange ha especificado que esto es un delito.

"Invadir una propiedad perteneciente a otra persona o entrar de forma ilegal en la misma es considerado como un delito, un hecho de este tipo implica mucho más que ingresar a la propiedad de alguien más. Puesto que también es necesario que la persona cuente con la intención particular de vulnerar o interferir con los derechos de propiedad con los que cuenta el propietario".

De la misma manera, el artículo 602 PC se prohíbe que un sujeto ingrese o permanezca dentro de la propiedad que pertenece a otro, sin contar con su autorización o sin tener un derecho para realizarlo. Esta entrada o invasión ilícita, implica que el sujeto cuenta con una intención particular.

