Inició el 'mano a mano' en ‘Yo Me Llamo’: participantes se enfrentan en duelos

El concurso de imitación ‘Yo me llamo’, inició una nueva etapa llamada ‘Mano a Mano’, en la que la inteligencia artificial del ‘show’ llamada Symphony, eligió qué participantes se enfrentarían con otros.



Bajo esa dinámica se buscaba que los doce concursantes presentarán su talento frente a los jueces, mientras eran retados con las habilidades que tenía su rival en el ‘Templo de la imitación’.

Cabe aclarar que durante ese desafío ninguno fue sentenciado a noche de eliminación, pero si se le brindó un premio a los mejores de la noche, lo que nos puede dar una idea de cómo podría finalizar ‘Yo me llamo’.



En su última emisión, los grupos fueron conformados de la siguiente manera: ‘Héctor Lavoe’ Vs. ‘Gilberto Santa Rosa’, ‘Ryan Castro’ Vs. ‘Shakira’, ‘Luis Miguel’ Vs. ‘Vicente Fernández’, ‘Rosalía’ Vs. ‘Miguel Bosé’, ‘Celia Cruz’ Vs. ‘Ángela Aguilar’, y finalmente ‘Jessi Uribe’ Vs. ‘Carin León’.

Así fue el versus



Comenzaron las competiciones entre los imitadores con ‘Hector Lavoe’ y ‘Gilberto Santa Rosa’, quienes con el sabor de la música, lograron que los jurados bailaran un poco. Sin embargo, a la hora de decir quién era el ganador, Amparo Grisales dijo que de esa dupla el mejor fue ‘Gilberto Santa Rosa’, llevando 10 millones de pesos.



En cuanto a ‘Shakira’ y ‘Ryan Castro’, primero cantó el imitador del ‘cantante del ghetto’ con el sencillo ‘Jordan’, tras finalizar, su rival comenzó su interpretación con ‘BZRP Music sessions 53’. Ante este enfrentamiento ganó ‘Shakira’ por “el grado de dificultad y perfección” según la ‘diva de la televisión’.



Los terceros en demostrar sus habilidades fueron ‘Luis Miguel’ con ‘La Bikina’ y ‘Vicente Fernández’ con ‘Volver, volver’. Sin embargo, cada uno de ellos cantó una melodía adicional, pero el veredicto final decidió que el ganador del premio era el doble de Luis Miguel.



Luego ‘Miguel Bosé’ y ‘Rosalía’ se dirigieron al ‘templo de la imitación’, al ser géneros un poco diferentes, el reto era mayor, inició la doble de la española con ‘Con altura’, seguido a esto, el imitador del panameño, interpretó el sencillo titulado como ‘Amante bandido’.



Al finalizar, Pipe Bueno fue el encargado de decir quién de los dos era el ganador de los 10 millones de pesos, finalmente se decidió que la copia de la artista oriunda de España era quien se llevaba la millonaria suma.



Tras esto ‘Ángela Aguilar’ y ‘Celia Cruz’ se subieron a la tarima para enseñar no solo su habilidad para cantar, sino también de bailar, tras este enfrentamiento tan reñido, el ‘maestro’ César Escola, dictaminó que la recompensa era para ‘Celia Cruz’.



Para el último dúo, el desafío era entre ‘Carin León’ y ‘Jessi Uribe’, que al finalizar los jurados dijeron que “estaban disfrutando” de las presentaciones, pero que el ganador del último ‘show’ de la noche era ‘Carin León’, quien quiso tener un gesto con su rival y dividió el premio entre los dos.

Capítulo 62: Inician los Mano a Mano y Sinfoni conforma las parejas

