Iniciativas solidarias de famosos se toman las redes

Los famosos de todo el mundo están aprovechando sus plataformas para liderar iniciativas solidarias, a propósito de la crisis por el covid-19. Bien sea haciendo donaciones de dinero, ofreciendo conciertos o bien, algunos más creativos, invitando a sus seguidores a realizar dinámicas para recaudar fondos juntos.

Es el caso de Ashton Kutcher y Mila Kunis, la pareja de actores que lanzó su propia botella de vino bajo la marca Quarantine Wine (Vino de Cuarentena), cuyo 100 % de beneficios se destinarán a donaciones a programas de ayuda y organizaciones benéficas como GiveDirectly, que se encarga de entregar ayudas en efectivo; Direct Relief y Frontline Responders Fund, que suministran respiradores y material de protección en hospitales, y America’s Food Fund, para garantizar el acceso a alimentos a las familias en dificultad económica.



Se trata de un 'pinot noir' cultivado en el estado de Oregón, al norte de California (EE. UU.), que se vende por internet a un precio de 50 dólares por dos botellas y que ha llamado la atención de otras celebridades como Ariana Grande.

Kutcher y Kunis presentaron la iniciativa en Instagram con un video en el que aparecen haciendo una cata 'online' del vino e invitan a los compradores a que se sumen y compartan sus propias degustaciones o “brinden por videollamada con sus amigos”.



Otra dupla de actores es la de Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, quienes difundieron una subasta benéfica mediante la cual los ganadores podrán participar junto con ellos en la película 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese.



Esta idea nace del All in Challenge, un reto que se ha puesto de moda en las redes sociales y que involucra a varias personalidades.



El propósito es que la gente done dinero para ayudar en lo posible a las personas más afectadas por la crisis del coronavirus y a cambio participe en el sorteo para vivir una experiencia vip con uno de los artistas más destacados del momento.



Los organizadores ya han recaudado más de 4 millones de dólares y tienen el objetivo de llegar a los 100 millones. Después otorgarán premios como tener conciertos privados en casa, ver un partido de baloncesto de los Lakers con Magic Johnson o jugar al golf con Rob Lowe. Todas las ganancias se destinarán a organizaciones benéficas que proporcionan ayuda alimentaria a los más necesitados.

Cuota de colombianos en el concierto One World: Together At Home. Foto: Instagram: @maluma - @juanes- @sebastianyatra - @jbalvin

El cantante estadounidense Drake también se sumó a esta iniciativa con la campaña en su Instagram llamada Muy Fan. “Quien gane tendrá la oportunidad de volar en Air Drake. Tendré el paquete OVO (su etiqueta de octubre, muy propio) esperándote en el avión, un paquete Nike Air esperando en el avión, te llevaré a Los Ángeles, donde podrás venir y disfrutar con nosotros en una de nuestras fiestas privadas en Dalila, lo pasaremos muy bien”, propuso el rapero.



Otras personas que se sumen a estas donaciones también podrían recibir una visita de Justin Bieber en sus casas. “Acepté el #AllInChallenge. Estoy ayudando a recaudar fondos para los necesitados dando lo que muchos de ustedes han pedido. Visita allinchallenge.com/justin-bieber para tener la oportunidad de que vuele a tu ciudad, visite tu casa y te cante One Less Lonely Girl. Ayúdame a alimentar a los hambrientos durante este momento difícil. Gracias”, anunció el canadiense en su cuenta de Instagram.



En el caso del artista Justin Timberlake, el premio consiste en un viaje con todos los gastos pagados al Resort Pebble Beach Golf, en California, para disfrutar de un juego de golf y una cena con él y su amigo Bill Murray.



Entre la gran lista de famosos que se han unido contra el coronavirus también figuran Vanessa Hudgens, Ryan Reynolds y Blake Lively, Bong Joon-ho, Donatella Versace, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Tim Cook y Ricky Martin.

Sin duda, una de las figuras indiscutibles en la lucha contra la covid-19 ha sido Lady Gaga. La estrella habló directamente con algunos líderes mundiales para que unieran sus fuerzas durante del concierto del fin de semana pasado, One World: Together at Home, y apoyaran la lucha mundial contra esta pandemia.



En la transmisión participó un centenar de grandes estrellas durante más de siete horas, para agradecer el trabajo de los servicios médicos de todo el mundo.



REDACCIÓN DOMINGO