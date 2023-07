Miles de fanáticos y conocedores del mundo de la moda esperaron para ver a los mejores representantes y expositores de Colombia unidos en uno de los eventos más importantes de Latinoamérica: Colombiamoda.



Diferentes pasarelas y conferencias que unen la belleza de las prendas de vestir, el arte y el conocimiento, así como apuestas novedosas que retan la industria textil.



“La conciencia circular toma protagonismo en Colombiatex 2023. La circularidad no solo cuestiona el consumo, nos invita a evolucionar hacia el uso de insumos naturales que regresen a la tierra. Además, esto representa la transición de las empresas hacia la conciencia del ciclo de vida del producto. En el 2023 reinterpretamos los procesos, volvemos a lo natural y reafirmamos nuestra apuesta por la sostenibilidad ambiental”, señala Inexcolombia en YouTube.



Este gran evento tiene lugar en Plaza Mayor, en Medellín, y empezó desde el pasado martes 25 hasta mañana jueves, 27 de julio. Durante los días de programación no solo las pasarelas son las protagonistas, también las diferentes conferencias, conversatorios y laboratorios que abordan distintas temáticas de la moda actual.



“Para evidenciar la moda como motor de transformación social, movilización cultural, compromiso ambiental y desarrollo económico”, menciona el portal oficial del evento.



Existen cuatro diferentes programaciones durante el evento: pabellón del conocimiento, foro de tendencias, pasarelas y moda circular.



Pabellón del conocimiento

26 de julio

Apuestas e iniciativas en sostenibilidad

Hora: 9:20 a. m.



Globalización: llevando tu marca a nuevos mercados.

Hora: 10:20 a. m.

Mentalidades del consumidor 2025 - variables en transformación

Hora: 11:20 a.m.



Macrotendencias que impactan en la industria de belleza y bienestar

Hora:

1:20 p.m.



Sneakers Culture: más que zapatos

hora:

4:20 p.m.

27 de julio

¿Por qué el storytelling y el maximalismo serán tendencia?

Hora: 9:20 a.m.



Casos de éxito: ¿cómo posicionar una marca de moda a nivel local e internacional?

Hora: 11:20 a.m.



Las oportunidades del retail de moda

Hora: 2:20 p.m.

Foro de tendencias

26 de julio

Estéticas de diseño otoño-invierno 23/24

Hora: 10:00 a.m.



Conversatorio la sensualidad colombiana como elemento de diferenciación, género y diversidad

Hora: 3:00 p.m.



Café de la moda - 35 años de inspiración

Construyendo un futuro ético y sostenible en la moda: marcas y consumidores responsables

Hora: 5:00 p.m.

27 de julio

Fashion Snoops: la investigación como herramienta para la innovación

Hora: 10:00 a.m.



Conversatorio:el género urbano y la creatividad como estrategia

Hora: 3:00 p.m.



Café de la moda - 35 años de inspiración

conduciendo hacia un futuro sostenible: innovación y movilidad eléctrica

hora: 5:00 p.m.

Pasarelas

26 de julio

Mazana Postobón + go rigo go

Hora: 11:00 a.m.



Viva la vida

Por

Chandon

Hora: 1:30 p.m.



Solarium-Chamela

Por

Revista Vea

Hora: 6:00 p.m.

27 de julio

Oriente express

Rapsodia

Hora: 10:30 a.m.



Uaira

Dérive Af Buren

Por

Inter Rapidísimo

Hora: 1:30 p.m.



Jaguar

Jorge Orozco

Por

Almarosa, Vicunha y Medipiel

Hora: 7:30 p.m.

Moda Circular

26 de julio

Antioquia es mágica by alado & co. “Horizontes”

Por:

gobernación de Antioquia

Hora: 12:00 m.



Amazonas

Por:

Diego Guarnizo

Samsung

Hora: 9:00 p.m.

27 de julio

Premios a la sostenibilidad

por:

Inexmoda, Interrapidísimo y Co2cero

Hora: 12:50 p.m.



Pasarela de cierre: Fashion Meet

por:

Epson y Andrés Otalora

Hora: 9:00 p.m.

