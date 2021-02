Conmovedor mensaje de Ingrid Betancourt tras la muerte de Herbin Hoyos

Ingrid Betancourt, quien estuvo por muchos años secuestrada por las Farc, dejó un conmovedor mensaje sobre el fallecimiento por covid-19 del periodista Herbin Hoyos, fundador del programa 'Las Voces Del Secuestro', que se emitió en Caracol Radio y que sirvió de puente de comunicación entre los secuestrados y sus familiares.



(Le puede interesar: Adiós a Herbin Hoyos, el hombre de 'Las voces del secuestro')

En la comunicación desde Francia, que se convirtió en un homenaje al periodista fallecido, estuvo Melanie, hija de Ingrid, y su mamá Yolanda Pulecio. También participaron en el encuentro Jouseph Ali, hijo de Herbin y Huber Antonio, hermano de Herbin.



Entre los apartes del live del Diario del Huila, conducido por el periodista Melquisedec Torres, amigo y paisano de Herbin, y quien también colabora en el programa de La Luciérnaga, de Caracol, se recordaron apartes de las historias de cautiverio que vivió la excongresista.

"Cuando lo vi estaba saliendo de la selva, de ese mundo tan cruel. Lo único que tenía cuando estaba en cautiverio eran esas voces del radio. Cuando salí de la selva no conocía a Herbin, nunca lo había visto pero lo conocía por la voz, era muy familiar.

Herbin decía "hermanos para siempre" y ahí acababa su programa. Nuestras familias sintieron que Herbin era un apoyo fundamental y él le debemos en parte esas comunicaciones maravillosas que pudimos tener con las familiar”, recordó la exparlamentaria entre lágrimas.

"Mi familia en el extranjero llamaba a Herbin y él sabía y ayudaba, tenía mucho cuidado de que no fueran a esperar porque esas llamadas eran muy costosas. Herbin era una persona íntegra, no era oportunista y siempre fue un soporte para nosotros. Yo oía los mensajes de mi familia y sabía que estaban bien, pero mi familia no sabía nada de mí”, agregó.



Ingrid Betancourt también destacó en la extensa comunicación que tras la liberación, una de las cosas que le dijo Herbin fue que la iba a llamar solo para darle buenas noticias.



“Y así fue, me llamó para confirmarme más liberaciones. Un par de años yo seguí oyendo las voces del secuestro, era parte de mi vida. La voz de Herbin nos trajo mucha paz y esperanza", puntualizó.



También reconoció que sintió pesar cuando decidieron sacar del aire las Voces del secuestro, ya que las emisiones del programa contribuyeron a mantener algo de las comunicaciones entre los secuestrados de ese momento con sus familias.



Herbin Hoyos Medina nació en Salado Blanco, Huila, el 13 de septiembre de 1967 y estuvo en Caracol Radio con el programa ‘Voces del Secuestro’ y fue uno de los periodistas más recordados en Colombia porque acompañó, desde un micrófono de Caracol Radio, a los secuestrados en la selva.



Yolanda Pulecio, madre de Ingrid, también aprovechó la comunicación para enviar sus condolencias a la familia del periodista, a quien le reconoció su valentía y su trabajo en beneficio de los secuestrados a lo largo de sus diferentes actividades. También agradeció toda la ayuda que prestó Herbin Hoyos en la comunicación y en la posterior liberación de los secuestrados y sus familiares. Algunos de ellos no dudaron en llegar, en su momento, hasta la cabina de Caracol para agradecerle a Hoyos.



Huber Antonio, hermano de Herbin, reconoció la labor que hizo a lo largo de su trayectoria periodística y lamentó que el covid-19 haya sido la causa de la muerte y Jouseph Ali, hijo del periodista, dijo que se estaba muy triste por el trágico desenlace, pero que al igual se sentía muy orgulloso de la labor que había desempeñado su padre con los secuestrados.



