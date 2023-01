Muchas madres han pasado por la etapa en la que los niños no quieren comer verduras y hacen de todo para evitarlas. Esto ha ocasionado, que tengan que inventarse diferentes formas de servir este alimento para que los pequeños las coman y puedan recibir todos los nutrientes y minerales que tienen.

En las últimas horas, se ha vuelto viral un video de una mujer que compartió su secreto para hacer que sus hijos coman verduras y puedan disfrutarlas. El clip fue compartido por la cuenta @ the_charm_mom, la cual se dedica a compartir consejos para madres.



La mujer del video compartió una sencilla receta con la que logró engañar a sus hijos para que coman este alimento y su secreto es camuflarlas para que parezcan otra cosa.



En el corto clip se puede evidenciar que en una olla coloca a hervir zanahoria, acelgas, patatas, cebolla y calabacín. Cuando las verduras ya están bien blandas, con ayuda de una batidora de mano, las tritura todas hasta que quede una mezcla homogénea.



Luego, a la crema le añade salsa de tomate y mezcla todo hasta que se vea uniforme. Finalmente, sirve esta salsa como si fuera boloñesa acompañada de espaguetis. Como resultado, la mujer obtuvo un rico plato con el que sus hijos se podrán nutrir de forma correcta.



Hasta el momento, el clip ha acumulado 14 millones de reproducciones, más de 2 millones de me gusta y miles de cientos de comentarios de los internautas los cuales aplauden el ingenioso plato. Incluso, hay personas que afirman que han pasado por la misma situación y tienen que inventar de todo para que sus hijos coman.



“Al menos los convenciste el mío solo me obliga”, “Mis padres me habrían hecho sentarme a la mesa hasta que terminara todo”, “mi mamá me hizo esto, pero lo que la gente no entiende es que por lo general no es el sabor, aunque a veces lo sea, sino la consistencia de la comida principalmente”, “Yo hago lo mismo y no se dan cuenta jajajaja es una maravilla”, se lee en los comentarios.



Por otro lado, algunos internautas le han pedido a la mujer que por favor publique la receta para que la puedan poner en práctica con sus hijos. Así que la madre publicó un video con todas las instrucciones y el paso a paso de esta preparación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

