‘Influencer’ denuncia tocamientos de hombre en una salida del colegio

La ‘influencer’ Alejandra Villeta realizó varias publicaciones en su cuenta de TikTok denunciando que, hace unos años, sufrió intentos de abuso cuando salió a una actividad de su colegio.

“Yo tenía 16 años, estudiaba en un colegio de monjas y al colegio se le ocurrió llevarnos a visitar un ancianato (...) llegó el día y todas estábamos muy emocionadas. Obviamente llevaron a unas profesoras para que nos cuidaran (...) antes de bajarnos del bus, la hermana encargada nos dijo que fuéramos muy amables con los viejitos y que no les hiciéramos el feo si ellos nos presentaban alguna manifestación de afecto”, mencionó Villeta.

Según Villeta, la hermana encargada también les dijo que: “a los viejitos les gusta decorar sus cuartos y que si les pedían a ellas que subieran a verlos, fueran con ellos (...) si ella notaba algún tipo de negación por parte de las estudiantes, tenían uno en la materia”.

“Un viejito me cogió del brazo y me dijo que lo acompañara a buscar una silla porque él ya no podía caminar. Claramente lo ayudé, pero cuando me iba a ir me dijo que me sentara con él (...) Me empezó a coger la mano, me daba besos en la mejilla constantemente, me ponía la mano encima de mi pierna y me ponía mi mano sobre su muslo”.



De acuerdo al testimonio de Villeta, ella empezó a buscar con la mirada la ayuda de sus profesoras.

“Yo estaba esperando a que los adultos determinaran si esta situación era normal o no. Cuando me di cuenta que nadie dijo ni hizo nada, me paré pero este señor me jaló del brazo y me sentó en sus piernas y me dijo que quería mostrarme su cuarto (...) Yo estaba muerta del susto y, sin embargo, seguí normalizando la situación porque recordaba que la hermana encargada nos había dicho en el bus que eso era perfectamente normal y que nosotras no podíamos negarnos”, señaló Villeta.



Justo antes de ser llevada a la habitación, una de las enfermeras del lugar la tomó de la mano y la llevó a otro cuarto.



“Empezó a disculparse conmigo porque ese señor no tenía que andar por ahí suelto y mucho menos ese día (...) Resulta que ese señor antes de llegar ahí había tenido numerosas denuncias por abuso a menores”, dijo Villeta.

Después de lo sucedido, la influenciadora contó que tuvo mucho miedo y sintió vergüenza de que sus compañeras pensaran que ella había sido la causante de la situación.



“Cuando llegamos al colegio se me acercó la coordinadora de bienestar y me dijo que sentía mucho lo que me había sucedido pero quería dejar claro que el colegio no era el responsable de lo que pasó”.



Finalmente, Villeta contó que no hubo ningún tipo de acompañamiento psicológico por parte de la institución académica y que esperaba que su historia le sirviera a otras mujeres para que no se normalicen este tipo de actos.

Para denunciar conductas de abuso sexual se puede comunicar a la línea 155 de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, a la línea 141 del Insitituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.



A través de redes sociales también puede denunciar a la siguiente cuenta:

