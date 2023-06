Camilo Triana es un creador de contenido digital para Instagram y YouTube de tipo humorístico, que entretiene a sus seguidores realizando comportamientos poco usuales.



Este influenciador es reconocido por tinturarse el cabello de diferentes colores, como morado, verde, amarillo y azul. Su corte habitual es tener los lados de la cabeza rapados, la parte superior con pelo abundante y lo peina hacia adelante formando un copete.

En ‘El Show de la Diva Rebecca’, conducido por el presentador Omar Ramírez, espacio en que los famosos hablan de sus vidas, polémicas, proyectos personales y profesionales, el influencer abrió su corazón y habló sobre varios momentos que han marcado su vida.



En la entrevista, el joven se mostró muy abierto y sin ninguna pena habló sobre sus inseguridades y proyectos. Entre las historias que contó, aseguró que se dió una nueva oportunidad en el amor, ya que se siente profundamente enamorado, por lo que sus fanáticos se han interesado por conocer la nueva pareja.



En el programa Triana aseguró: “estamos saliendo y desde el principio tuvimos claro que no buscaríamos una relación duradera, ya que ninguno de los dos estaba abierto a comprometerse, sin embargo todo se salió de control y ahora estoy enamorado más que nunca”.

Camilo Triana llevaba una relación con el también influencer ‘Juan Da’ cuyo noviazgo duró cuatro años. En octubre de 2020 se confirmó la ruptura. La finalización de esta relación amorosa puso muy tristes a los seguidores del creador de contenido, pues tienen buenos recuerdos de ambos como pareja.



En la entrevista con Omar Ramirez, el influencer de Cundinamarca comentó: “soy un apasionado del amor, pero lo difícil llega cuando enfrentamos el desamor, si decido estar con alguien, será para entregarle mi cien por ciento, no para darle menos”.



También aseguró que no ha vuelto a hablar con su expareja ‘Juan Da’, desde el momento que le dijo ‘no más’, no lo he vuelto a buscar, ni él ni yo hemos vuelto a hablar.

¿Cómo comenzar desde cero con el sueño de ser 'youtuber'?

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

