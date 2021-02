'Influencers' que pagaron hasta con sus vidas el negar el coronavirus

Aunque muchas personas se han pasado 'por la faja' las recomendaciones y medidas adoptadas por los gobiernos para mitigar las muertes por covid-19 (enfermedad causada por el nuevo coronavirus), los ‘influencers’ que han hecho lo mismo han recibido mayor atención de parte de la opinión pública.

Le contamos los casos de algunos que, incluso, perdieron la vida a raíz del escepticismo ante las consecuencias del virus que azota casi todos los rincones de la Tierra.

David Show

El ‘youtuber’ venezolano, quien suele subir videos de críticas de restaurantes a su canal, tuvo el descaro de confesar que había recibido un resultado positivo para coronavirus mientras iba al supermercado a comprar pizzas congeladas.

El influencer David Show, que dio positivo al coronavirus, rompió la cuarentena y decidió ir al supermercado porque tenía antojo de pizza. #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/YSWENqKrcR — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) April 14, 2020

La declaración la hizo en un video que subió a su canal de YouTube. En el metraje se puede apreciar que sostiene muchos productos, pasa cerca de otras personas e, incluso, utiliza un cajero automático.



Claramente, las redes sociales se volcaron en su contra a causa de su irresponsabilidad. Pero ese no fue el único castigo que recibió. La Alcaldía Benito Juarez (demarcación territorial dentro de Ciudad de México) expidió una acción penal en su contra.

Se presenta querella ante la Fiscalía Desconcentrada en #BenitoJuárez contra @SoyDavidShow por el posible delito de peligro de contagio, establecido en el artículo 159 del código penal del fuero común. pic.twitter.com/ABFZLSdqLJ — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) April 14, 2020

Esta pudo haberle costado su estadía en México y pudo haberlo condenado a 3 años de cárcel, por no haber seguido medidas del Gobierno, ya que fue vigilado las 24 horas del día durante las semanas siguientes a la publicación del video.



Finalmente, la cuestión no pasó a mayores debido a que aseguró, en un comunicado, que estaba arrepentido y pidió perdón al pueblo mexicano: "Me dirijo a ustedes en esta oportunidad para pedir disculpas al pueblo de México por mi último vídeo realizado".

El video cuenta con casi 148.000 visitas en YouTube.

También publicó un video en el que reiteró las disculpas y señaló que no tenía la intención de hacer daño a nadie.

Dmitry Stuzhuk

El 'influencer' ucraniano, de 34 años y quien había negado la existencia del coronavirus, falleció el 16 de octubre por complicaciones derivadas de la covid-19. El también ‘youtuber’ dedicado al 'fitness' y a la vida saludable contrajo el virus en un viaje a Turquía.

Stuzhuk aseguró en su momento que el coronavirus no existía, por lo cual, dijo, no era tan peligroso como lo ‘pintaban’ las autoridades. Sin embargo, al enfermarse de gravedad aceptó que estaba equivocado: “Pensé que no existía la covid-19 y que todo es relativo. Hasta que me enfermé”, escribió en una de sus últimas publicaciones en Instagram.



Días después de presentar los primeros síntomas, el 'influencer' parecía haber mejorado, pero la situación se complicó. Tuvo que regresar al hospital y fue Sofía Stuzhuk, su exesposa (también una persona dedicada al 'fitness'), quien dio la noticia del fallecimiento de Dmitry.

La mujer señaló en Instagram que ‘Dima’, como le decía su familia, tenía problemas cardiovasculares, y el virus había complicado esas enfermedades de base.



El hombre era padre de tres hijos: David, Lola y Olivia.

Isabel Jaime

De acuerdo con el medio ‘Vanguardia’, de México, Jaime decidió hacer caso omiso a las recomendaciones del Gobierno mexicano y viajó desde Monterrey hacia Cancún, a finales de julio de 2020. ¿La razón? La fiesta de matrimonio de su cuñado.

Y dicho y hecho: la ‘influencer’ se contagió de coronavirus y, por lo tanto, enfermó a otras personas que compartían vivienda con ella. Su familia y una de sus tres trabajadoras domésticas se vieron afectadas por el virus.



‘Martica’, como llamó Jaime en sus historias de Instagram a una empleada de servicio, decidió volver a su casa y pasar la cuarentena allá. Lo que, señalaron muchos usuarios de Twitter, los puso en riesgo de contagio.

Y bueno, mandó a la empleada doméstica a contagiarle la familia porque si a ella se le enferman las otras empleadas se muereeeee 😱

Mejor que se contagie la inocente familia de la empleada, si clara que sí. Así de egoísta Isa Jaime pic.twitter.com/R5dpZINv0l — Sue (@soy__sue) July 30, 2020

Los internautas fueron implacables con la ‘instagramer’, por lo cual ella se disculpó y se arrepintió de haber incumplido la cuarentena, asegurando que estaba pendiente de la salud de su familia y la de su empleada.

Ygona Moura

Era reconocida en Brasil por invitar a sus miles de seguidores a fiestas clandestinas que se llevaban a cabo en plena pandemia, precisamente, en el país latinoamericano que más ha sido golpeado por la covid-19 en conteos de muertes (más de 224.500 decesos por la enfermedad).

Da mta dó da família, mas porra...com tantas pessoas de família que tentaram ao máximo fugir dessa maldita doença e acabou morrendo deixando filhos e parentes que dependiam e amava, eu msm perdi pessoas próximas a mim agr vai lá nos baile rebola a bunda pra cima e pra baixo🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/ozHblyQumb — Ray Ray 🦅🎸🏀🎧 (@tocompreguissa) January 28, 2021

En sus publicaciones escribía cosas como “la noche de aglomeración fue todo un éxito. Me junté con mucha gente. Estoy organizando una fiesta para que nos juntemos de nuevo” con el fin provocar a las autoridades.

Lamentablemente, las fiestas le costaron la vida.



Moura, de 22 años, fue internada a mediados de enero y se confirmó, según el diario ‘El Clarín’, que padecía covid-19.



Esta enfermedad la dejó en coma y su familia especulaba en redes sociales que no podría salir de ese estado. Después de más de una semana de hospitalización, el 27 de enero aseveraron, por medio de Twitter, que la ‘influencer’ había fallecido.



"Estoy destruido. La Ygona murió", escribieron en su cuenta.

eu tô destruído. a ygona morreu. — acervo ygona moura #luto (@ygonamoura) January 28, 2021

La joven fue enterrada el 28 de enero a las 11 de la mañana en el cementerio de 'Vila Formosa'. Solo asistieron diez de sus familiares debido a las restricciones aún vigentes por la pandemia.

