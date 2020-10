Los productos de escándalo que han promovido ‘influencers’

Los ‘influencers’ mueven un número de seguidores tan masivo que pueden despertar el interés de empresas o negocios para captar públicos y clientes.



Sus redes, incluso, son utilizadas por ellos mismos para impulsar sus propios negocios.



Esta situación ha alimentado varios escándalos en los que algunos influenciadores son acusados por sus seguidores de estafa y publicidad engañosa. Conozca aquí algunos de los hechos más resonantes:

‘Rawvana’

Yovana Mendoza Ayres, también conocida como ‘Rawvana’ es una creadora de contenidos mexicana que se destaca por promover, en sus redes sociales, consejos para tener un estilo de vida saludable. El veganismo (dieta que rechaza el consumo de todo producto de origen animal) era un tema protagónico en su canal de YouTube, hasta que una historia de Instagram de la ‘youtuber’ colombiana ‘Pautips’ puso en duda la sinceridad de 'Rawvana' con respecto a su estilo de vida.



El 13 de marzo de 2019, la colombiana subió a redes sociales un video en el que ‘Rawvana’ estaba a punto de comer un filete de pescado durante un viaje a la isla indonesia de Bali.



En el clip se le ve incómoda e intenta esconder el plato con sus codos.

El video de #pautips donde sale #rawvana con pescado en su plato Pautips subio el video a su canal de vlogs, luego lo quitó y cuando lo volvió a subir mágicamente esa parte ya no estaba so... 👀 what's good? @Paugalindo @Rawvana pic.twitter.com/VM4AJ7b3W3 — 🌸✮𝕵𝖊𝖘𝖘𝖎𝖈𝖆✮🌸 (@chesseygurl) March 13, 2019

De inmediato, las redes sociales colapsaron y su reputación sufrió un duro golpe porque la mayoría de sus seguidores la consideraban un gran exponente del veganismo.



En respuesta a las críticas subió un video contando su versión de la situación y pidiendo disculpas por lo sucedido.

LO QUE ESTÁ PASANDO (YouTube YOVANA) LO QUE ESTÁ PASANDO (YouTube YOVANA) El video de disculpas de la mexicana.

En el clip confesó que había cambiado de dieta porque estaba presentando problemas de salud y los doctores le habían recomendado incluir productos de origen animal en su alimentación.



El metraje de disculpas dio pie a muchos comentarios negativos porque la joven vendía cursos sobre dietas ‘raw vegan’ (crudi-veganas), lo cual fue interpretado por muchos seguidores como una estafa y un "acto manifiesto de hipocresía".



Además, la ‘influencer’ aceptó que se estaba sintiendo enferma al seguir los consejos de nutrición que ella misma les recomendaba a los usuarios de redes sociales.



Bonny Rebecca, Tim Shieff, Raw Alignment y Stella Rae son otros ejemplos de ‘influencers’ representativos del veganismo que dejaron de seguir estas dietas en 2019 por diferentes razones.

Elizabeth Loaiza

Otro caso que llamó la atención en Colombia fue el de la ‘influencer’ y modelo Elizabeth Loaiza. En su cuenta de Instagram ofrecía el producto 'ProMed covid-19 rapid test' con supuestas cualidades relacionadas con la detección rápida del coronavirus.



Sin embargo, en mayo de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió pliego de cargos en su contra porque en abril le había hecho un requerimiento para que mostrara cuál era la naturaleza del producto y de la publicidad que usaba para promocionarlo. Sin embargo, Loaiza no atendió al llamado y la entidad le formuló cargos por presunto incumplimiento de las órdenes impartidas.

La SIC señaló que los productos ofrecidos por la influenciadora en las redes no tenían registro del Invima, aunque ella aseguraba lo contrario.



Con respecto a las acusaciones que hicieron los internautas al enterarse de la noticia, Loaiza respondió que no quería lucrarse por medio de la venta de esas supuestas pruebas de coronavirus.



“Yo solo hice una publicidad, no es mi negocio. No es mi empresa.”, dijo la modelo según un pantallazo publicado por un usuario de Twitter: @Didierm78158711.

Jajaja yo también le escribí cuando eso y esto fue lo que me respondió: pic.twitter.com/HyNM9QHV7c — Didier Marín Vanegas🇨🇴 (@Didierm78158711) May 7, 2020

Las 'Cardachians'

El 'youtuber' Nicolás Arrieta aseguró en redes sociales que habría recibido una queja por parte de un seguidor de 'Las Cardachians', ‘youtubers’ colombianas, pues según el internauta, no recibió el premio de un ‘giveaway’ (sorteos realizados por marcas o 'influencers' por medio de Instagram) que 'Las Cardachians' promocionaron en sus redes sociales prometiendo un iPhone.

“El ganador me contactó y me mandó los 'screenshots' (capturas de pantalla) de WhatsApp que le mando el dueño de la discoteca que al final terminó dándole un cheque falso (sin fondos). 'Las Cardachians' nunca respondieron porque ellas dicen que el dueño de la discoteca es el que prometió el iPhone. Si ustedes hacen un concurso directamente son responsables de responder con el premio.”, dijo en su video el colombiano.

Nicolás Arrieta - LOS GIVEAWAYS DE INSTAGRAM Nicolás Arrieta - LOS GIVEAWAYS DE INSTAGRAM El video de Nicolás Arrieta sobre el caso.

Por su parte, 'Las Cardachians', específicamente Camilo Pulgarín, intérprete de ‘Majo’, respondió que ya habían entregado el celular al ganador y que tuvieron que pagarlo ellas porque el dueño de la discoteca no cumplió.



Además, aseguró que se demoraron en entregarlo porque hasta ese momento estaban empezando con su canal de YouTube cuando hicieron el ‘giveaway’ y no tenían experiencia. Por lo tanto no firmaron un contrato y esto dio pie a inconvenientes con el dueño del bar con el que colaboraron en esa publicación, según explicaron las influenciadoras.

POLÉMICA DEL GIVEAWAY ENTRE LAS CARDACHIANS Y NICOLÁS ARRIETA (RESPUESTAS) POLÉMICA DEL GIVEAWAY ENTRE LAS CARDACHIANS Y NICOLÁS ARRIETA (RESPUESTAS) La aclaración de 'Majo' por la demora en la entrega del celular.

María Pombo

En España, la protagonista del escándalo fue María Pombo, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram y 250 mil en YouTube. La ‘influencer’ aseguró a través de sus redes que para combatir el acné solo se necesitaban “dos euros y pico”.



“Probé mil millones de cosas y cuando probé esto, al día siguiente el grano estaba seco”, añadió señalando el paquete con el producto que calificó como “cosmético”.



Sin embargo, el producto no es un cosmético o una toallita limpiadora, como aseguró Pombo. Por el contrario: es un medicamento que contiene un antibiótico, eritromicina, que se emplea para el tratamiento del acné y que requiere prescripción médica.



Aun así, Pombo aseguró en su grabación que pudo comprarlo en una farmacia sin receta.

El Aciclovir también es cool



De Jmuchelas. pic.twitter.com/jkfO7IkluC — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) September 15, 2019

Guille M. Melgar, farmacéutico y administrador de la cuenta de Twitter @farmaenfurecida, le dijo a ‘El País’, de España, que “promocionar el consumo de medicamentos, aparte de ilegal, es peligroso debido a que tienen efectos secundarios y reacciones adversas que pueden perjudicar a quien los consume: no todos valen para todo el mundo, cada paciente es un caso”.

Ambar Driscoll y Mari Alonso

Una investigación del medio ‘Vice’ puso bajo la lupa a ‘influencers’ que promocionan universidades de Reino Unido publicando mensajes que dan a entender que estudiaron allá, pero, en realidad, nunca fueron parte de algún programa de esas instituciones británicas.



Su ‘modus operandi’ es alentar a los seguidores por medio de anuncios pagos en los que el influenciador menciona los beneficios de asistir a la universidad anunciante.

Las publicaciones, generalmente, cuentan presuntas experiencias personales y la utilidad que tuvo para ellos “ir a la universidad”, sin embargo, nunca se aclara que no estudiaron allí.



Los usuarios notaron que los mensajes repetidos en cuentas de famosos ‘influencers’ eran confusos, y los analistas han dicho que esto puede ser catalogado como publicidad engañosa.



En la investigación de ‘Vice’, se indagó a la modelo Ambar Driscoll, quien publicó en Instagram un anuncio el 13 de agosto en el cual muestra una foto de su graduación. Esa imagen se había tomado cuatro años antes, y, en la descripción, se refería a la Universidad de Hull.



Pero la joven había estudiado en la Universidad de Exeter y, al parecer, no se había graduado de Hull.

‘The Times’ también presentó el caso de la ‘instagramer’ Mari Alonso, quien recibió dinero por decirle a sus seguidores en Instagram que “cambiaran su vida” estudiando en Anglia Ruskin, otra universidad en Inglaterra.



El problema del ‘post’ fue el olvido de un pequeño detalle: ella en realidad nunca había estado en Anglia Ruskin, ya que la joven fue a la universidad en Cataguases, en Brasil.



‘The Times’ también reportó que, en febrero de 2020, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) y la Autoridad de Normas de Publicidad estipularon algunas pautas de comportamiento en el mercado. “Los ‘influencers’ no deben dar la impresión de que son clientes de algo si no lo son, por lo tanto deben informar a sus seguidores que están recibiendo un pago por la publicación”, dice el estatuto.

Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W es una de las ‘influencers’ colombianas más populares en Youtube e Instagram. Ella también fue denunciada por Nicolás Arrieta al recibir mensajes de supuestos compradores.



A la joven paisa la acusaron en redes de fraude por varios productos que ella misma promocionó en sus redes sociales.



El hecho fue denunciado por una usuaria de Twitter, quien aseguró haber comprado una plancha para el pelo, promocionada por la influenciadora a finales del año pasado, con la promesa de que le darían el 80 por ciento de descuento.



“El 15 de diciembre de 2019 pagué por una plancha para el cabello anunciada en las historias de Instagram de Luisa Fernanda W, como ven en el video, con un 80 por ciento de descuento por 24 horas y un link que directamente te llevaba a la página para pagar el producto”, afirmó la usuaria.

En este hilo quiero contar la historia de la famosa plancha promocionada por @luisafernandaw y la de otros productos, al parecer por una empresa fantasma, estafando muchas personas y NADIE responde. #SiganmeLosBuenos2020 #LuisaFernandaWResponda. pic.twitter.com/2Ez7YIRcS3 — Lucía M. 🇦🇹14🌟 (@Luc14Montero) January 20, 2020

La mujer dijo que, tras haber realizado el pago del producto, recibió un correo en el que se confirmaba la compra y luego otro en el que se anunciaba que el pedido estaba en camino, pero este nunca llegó.



Al pasar los días, decidió ir al link del seguimiento del envío y se encontró con que la página de internet ya no existía. Luego de ello, intentó contactarse con Luisa Fernanda W mediante un correo, pero, según ella, nunca recibió respuesta.

Luego de su denuncia en Twitter y de que algunos medios colombianos publicaran la noticia, otras personas se sumaron y aseguraron haber sido estafadas con la misma plancha y, también, con otros productos que ha promocionado la 'influencer'.



Algunos dijeron que podría tratarse de una misma persona o empresa que cambia su nombre, ya que la página en la que se venden los productos es muy parecida y, además, el correo de contacto es muy similar.

Dada la repercusión del tweet, se han contactado varias personas que también aseguran ser víctimas de la famosa plancha que nunca recibieron. #LuisaFernandaWResponda pic.twitter.com/cj3Ykrgeis — Lucía M. 🇦🇹14🌟 (@Luc14Montero) January 20, 2020

Tras los señalamientos en su contra, Luisa Fernanda decidió defenderse.



Por medio de su Instagram afirmó que ella nunca tuvo contacto directo con la empresa, pues esta solamente tiene relación con una agencia de influenciadores, de la que ella hace parte.



Dijo que desde el momento en el que se enteró de la situación le estaba haciendo seguimiento al tema y que tiene entendido que la página de internet en la que se realizaban los pedidos colapsó, pero que ya estaban trabajando para arreglarla.



“Entiendo que su página colapsó y estaban trabajando en eso. Desde que esto sucedió, mi equipo y la agencia han estado siguiendo de cerca el tema y presionando para una solución inmediata, ellos han respondido a nuestro cliente/agencia y es por eso que siempre estuvimos a la espera de una solución”, afirmó.



“Sé que esta empresa comenzó a regresar los pagos con pruebas de que es así, no sé en qué tiempo, pero sí sé que ya se están retornando los dineros, desmintiendo las falsas acusaciones que se han publicado”, agregó.

Finamente, 'Caracol Televisión' logró hablar con el abogado de W, Julián Quintana, quien afirmó que su cliente nunca tuvo ningún tipo de contrato con la empresa responsable y que solo quiso recomendar los productos por iniciativa propia.



“No hay ningún quebrantamiento de ninguna ley, ella obviamente está haciendo una promoción a gusto propio, porque le nace, porque quiere ayudar a sus seguidores y no responde a una directriz del fabricante del productor. Es algo que ella lo hace porque, espontáneamente, se le ocurrió recomendar un producto. No está engañando a las personas, no está ofreciendo ningún producto inexistente. Incluso, ella prueba el producto en vivo y muestra que sí funciona”, dijo el abogado.



"Nosotros tenemos un poder general de Luisa con el objetivo de, primero, adelantar acciones de tutela, demandas civiles por el buen nombre y denuncias penales por injuria y calumnia y algunos de ellos por discriminación; porque muchos, por el hecho de ser mujer, la han discriminado diciéndole 'es que como esta es mujer y es bruta entonces no sabe hacer las cosas', todo eso es discriminación y me parece supremamente grave", aseguró.



