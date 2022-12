Hace unos días se hizo viral un video en redes sociales, en el que se nota cómo casi ocurre una estampida cuando un par de influencers dejaron ‘tirado’ un carga bebés en un vagón del Metro de Medellín.



En principio, los pasajeros se alarman por la presencia de un menor y luego empiezan a dudar de si se trata de una persona o de una bomba. Presos del miedo corren hacia las puertas, empujándose unos a otros.

Pasados unos minutos, un hombre se atreve a revisar el contenido y se encuentra a un influencer conocido como ‘El pequeño Kalvin’ adentro.

(Lea también: Drake perdió una apuesta millonaria a pesar de apoyar a la Selección Argentina).



Tras lo sucedido y las múltiples críticas que les llovieron, pues está claro que pudo ocurrir una tragedia, el par decidió salir a dar su versión de los hechos.

¿Qué dijeron los influencers?

“Fue un malentendido”, con esa frase inicia el video de disculpas de los creadores de contenido conocidos como Rey Gallego y La Fiera. En este, explican que se trató de un experimento social: “Íbamos a dejar un ‘bebé’ en el Metro para ver cómo reaccionaba la gente, pero no falta el malintencionado que dijo que era una bomba”.



Acto seguido, enumeraron una serie de ‘buenas acciones’ para excusar su comportamiento: “Yo sé que mucha gente está hablando de nosotros, pero no ve lo que hay atrás”, dijeron refiriéndose a la donación de regalos a niños de la ciudad y la promoción de adopción de mascotas.



(Le puede interesar: Amber Heard llega a un acuerdo en el juicio por difamación contra Johnny Depp).



No obstante, sus declaraciones no fueron bien recibidas, pues los internautas afirman que hay límites y ellos rozaron uno muy delicado al poner en riesgo a los presentes.

Las autoridades también reaccionaron

Tanto la Policía como la Alcaldía de Medellín fueron alertadas y a ambos hombres se les interpuso una multa de acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de Policía.



Además, Hugo Loaiza, coordinador de procesos, gerencia social y servicio al cliente del medio de transporte, afirmó: “El Metro de Medellín rechaza categóricamente estas acciones que ponen en riesgo la seguridad operacional del sistema y la vida de nuestros usuarios”.

Invitamos a hacer un uso responsable de las redes sociales. Vivir la #CulturaMetro 💚 garantiza una operación segura y tranquila.



Al responsable de este incidente se le aplicó la respectiva medida correctiva del Código de Policía y fue expulsado del Sistema. pic.twitter.com/M7Ai2AM0ck — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) December 18, 2022

Por su parte, los influencers pusieron sus cuentas en privado.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS