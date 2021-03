‘Influencers’ usaron 500 gaseosas para llenar jacuzzi y meterse en él

Otro caso de 'influencers' que hacen cualquier cosa para aumentar sus cifras y obtener 'Me gusta' en redes sociales.



La 'tiktoker' e 'instagramer' Valentina Gómez compartió un video mediante su cuenta de TikTok en el que mostró cómo llenó un jacuzzi con cerca de 500 gaseosas Coca Cola. Casi todas las botellas eran de 3 litros.



Para hacerlo recibió la ayuda de Brad Bastidas y Sebastián 'CDN', también influenciadores. “Mis amigos y yo decidimos hacer una locura. Entonces, llenamos el jacuzzi con todas las gaseosas que compramos y después le pusimos mentas para que hiciera muchas burbujas”, señaló.



Gómez también compartió el video en su cuenta de Instagram, red social en la cual tiene más de 1 millón de seguidores. En la grabación se observa a los tres jóvenes llenando el jacuzzi, para posteriormente meterse en este. La 'influencer' y sus compañeros jugaron dentro de la bañera y tomaron de la bebida.



Dijo que la actividad la hicieron por una causa social, ya que por cada botella que compraron y usaron en la grabación van a ayudar a un perro callejero, ya que ellos,, según ella, "también necesitan amor". De igual manera dijo que todos los envases de Coca Cola fueron reciclados.



"Queríamos hacer algo positivo. Nos divertimos demasiado realizando esto. No obstante, lo más importante es que por cada gaseosa que usamos vamos ayudar a un perrito de la calle”, dijo en el audio del video de TikTok, que ya tiene más de 9 millones de reproducciones y 900 mil 'Me gusta'.



A pesar de que los 'influenciadores' dijeron que iban a ayudar a casi 500 perros sin hogar, las criticas no se hicieron esperar, indicando que no es la manera de ayudar ni hacer causas sociales.



Estos no son los únicos creadores de contenidos que han causado polémica recientemente. A comienzo de marzo el 'influencer' Yeferson Cossio desató indignación al ponerse unos implantes de senos tras perder una apuesta.



