Los millones que han perdido las marcas por culpa de los ‘influencers’

Los influenciadores, o ‘influencers’, han pasado de ser personajes divertidos que se encuentran en las redes sociales al mecanismo que muchos prefieren para hacer publicidad, para dar a conocer algo, para enviar un mensaje.



Grandes marcas y empresas han migrado a ellos para llegar más fácil y más rápido a las audiencias. Sin embargo, no todo parece ser ‘color de rosa’ en términos económicos.



Una investigación realizada por la Universidad de Baltimore, liderada por el analista económico Roberto Cavazos, concluyó que las compañías perderán, este 2019, 1.300 millones de dólares por culpa de los ‘influencers’.



Así las cosas, estas personalidades digitales ¿pueden o no pueden hacer de todo?



¿Qué pasó?

El estudio, titulado ‘The economic cost of bad actors on the internet’, encontró que las pérdidas de las empresas corresponden al 15% de lo que han invertido en publicidad con personalidades de redes sociales.



El trabajo realizado por Cavazos halló que los ‘influencers’, en su objetivo de mantenerse en el mercado, compran ‘likes’, comentarios y seguidores falsos, razón por la que el alcance de sus acciones en redes no es el esperado por las marcas contratantes.



Y es que según los resultados, de 10.000 perfiles analizados en Instagram el 25% de los seguidores eran falsos.



“Si el problema no se controla, las pérdidas en el 2020 aumentarán a 1.500 millones de dólares”, agregó la investigación.



De 10.000 perfiles analizados en Instagram el 25% de los seguidores eran falsos. Foto: AFP

¿Influyen o no?

Carlos Fernando Rojas, experto en Marketing y Negocios Internacionales, y director nacional de promoción de la Universidad Manuel Beltrán, analizó qué tanto impacto real puede generar una publicidad hecha por personalidades de las redes sociales.



“En algunos casos puede ser exitosa. Cuando la intención es no realizar acciones reales de compra, la publicidad puede durar meses, pero si es una acción real el impacto no es tan grande, sobre todo por el perfil de seguidores que tienen los ‘influencers’”, aseguró el experto.



Rojas también dijo que es muy importante elegir bien al influenciador: “Que vaya acorde al producto, no buscarlo porque tiene muchos seguidores, pero poca conexión con lo que va a mostrar”.

Según los expertos, 'influencers' es un canal o una pieza más dentro de la estrategia de promoción. Foto: iStock

“Los ‘influencers’ son como un relacionista público: pueden tener bastante éxito o puede que no. Lo importante es entender que el éxito se basa en la credibilidad que se tenga al interactuar con el producto y comunicarlo de manera acertada, dependiendo también de la audiencia”, explicó, por su parte, José Lievano, del Departamento de Marketing de la Universidad de La Sabana y consultor en ‘digital marketing’ y ‘branding’.



Lievano agregó que quienes han perdido credibilidad son los ‘influencers’ de público masivo o ‘mega-influencer’, “que envía un mensaje sin generar mayor valor agregado o vínculo que el que nos pueda proporcionar un banner digital o una publicidad paga”.



Finalmente, Andres Venegas, también del departamento de Marketing de La Sabana, ‘speaker’ y consultor estratégico, manifestó que hay que tener clara la diferencia entre contratar a una persona popular y una que genera valor a mi consumidor.



“Si se tiene claro el objetivo, la persona comparte los mismos sentimientos y valores de la marca y tiene conocimiento de mi producto, de la marca y del sector, generará mayor impacto y retorno a la inversión. El ‘influencer’ es un canal o una pieza más dentro de la estrategia de promoción”, dijo.

Varias actividades

Los influenciadores no solo se han dedicado a protagonizar publicidades. Muchos han incursionado en la actuación, la música, el mundo ‘fitness’ y la moda, entre otros. La pregunta es: ¿a qué se debe esto?



Felipe Riaño Jaramillo, experto en ciencia del comportamiento, aseveró que muchos de ellos sufren dos tipos de síndrome: el de Dunning Kruger y el de Hubris.



El primero hace referencia a un sesgo cognitivo que les hace creer a las personas que están más preparadas de lo que creen. El segundo trata sobre quienes ‘roban escena’, haciéndoles pensar que saben de todo y necesitando atención constantemente.



“Estos tipos de síndromes son las razones del por qué se ven a influenciadores ejerciendo profesiones de las que no son expertos, pero dan la ilusión de que sí. Muchos no lo hacen por ser ventajosos, sino por la intención de seguir la tendencia misma”, afirmó Riaño.



“En mi opinión profesional, siento que gran parte de las empresas y la sociedad les den mayor valor del que verdaderamente tienen a muchos influenciadores, dejando de lado a quienes lo son realmente. No confundamos popularidad con influencia”, complementó.



Redacción APP