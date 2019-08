Los 'influencers' hombres que arrasan en el mundo del maquillaje

Instagram: @vicmram

Por sus tutoriales de maquillaje y, además, por su colaboración con 'Make Up For Ever', Victor Ramos cuenta con más de 54 mil 'followers' en Instagram. Sus seguidores lo prefieren por su talento al momento de contornear y resaltar cejas. La industria de la belleza considera que Ramos ha ayudado a aumentar la diversidad en este campo gracias a su colaboración con marcas que ofrecen tonos para diferentes colores de piel.