‘Los conocerá todos’: padres dejarán que su bebé elija su identidad sexual

Boca Rosa (Bianca Andrade) y Fred (Bruno Carneiro) una pareja de creadores de contenido brasileños, se han vuelto tendencia en los últimos días por haber anunciado una noticia que dividió las opiniones de los internautas.



Los ‘influencers’ confirmaron que no le pondrán género a su hijo Cris, quien nació el pasado 15 de julio, debido a que pretenden instruir a su bebé con valores que le permitan amar a las personas sin las distinción alguna.



(Le puede interesar: ‘La admiraba, pero ya no’: críticas a Yina Calderón por premios de concurso).

Además, afirmaron que esa es una decisión que tomará su hijo cuando esté más grande, pues conforme vaya madurando, le irán instruyendo más en el mundo de la sexualidad para que pueda tomar una decisión sabia según sus gustos.

Facebook Twitter Linkedin

Fred y Boca Rosa junto su nuevo hijo. Foto: Captura de pantalla - Instagram: @Fred

“Conocerá todos los géneros y orientaciones sexuales y, sobre todo, conocerá a muchas personas que le quieren mucho", dijo Fred al periódico ‘O Globo’.



Las declaraciones hechas por Carneiro para el diario local, el sábado 18 de septiembre, dejaron en claro las razones de su determinación.



Cuando se enteró que iba a ser padre, decidió junto a su esposa Bianca, realizar una fiesta monumental para celebrar la llegada de su bebé, en la que también pretendían realizar una actividad de revelación de género, pero su hermana los hizo cambiar de opinión.



“Cuando se lo contamos a mi hermana, nos dijo: ¿Por qué tenemos que celebrar el género y no solo celebrar a la persona? Me lo dijo de una manera muy ligera y me hizo pensar", aclaró al medio citado.



"Así que Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña", agregó.



También mencionó que el mundo está teniendo una mentalidad más abierta respecto a la sexualidad y que ellos como padres tienen el deber de formar a su hijo sin prejuicios relacionados con el tema.



“Siempre es importante decirle a un niño que lo más importante es sentirse bien, ser feliz, ser libre. Tenemos que empezar a romper estos tabúes que hay que deconstruir en la cabeza de los padres para que la nueva generación pueda pensar también así”, explicó.



(También: Autopsia confirma que cuerpo hallado es de la influenciadora Gabby Petito).

Intentaremos entenderlo lo mejor que podamos FACEBOOK

TWITTER

Bianca Andrade, con más de 16 millones de seguidores en Instagram, y Bruno, que hace lo propio con 8 millones en su perfil, mencionaron el nivel de exposición al que se enfrentará su hijo por ser figuras públicas



“Cuando sea mayor, intentaremos entenderlo lo mejor que podamos, hablando con él, porque sabemos que va a haber esa presión de ser el hijo de Fred y Boca Rosa. Pero queremos poder darle un buen panorama de toda esta realidad para que pueda elegir sabiamente cuánto quiere o no mostrar su vida en las redes”, puntualizaron al tabloide ‘O Globo’.

Fred fue un jugador de fútbol sala profesional en Brasil, pero desde 2015 ha estado vinculado al reconocido canal de YouTube ‘Desimpedidos’, en el cual adquirió gran popularidad, pues gracias a él se convirtió en uno de los creadores de contenido más queridos de su país.



(Puede leer: ¿Cuál fue la enfermedad que sufrió Daniel Habif?).



Por su parte, Bianca Andrade se dio a conocer a los 16 años por medio de videos de maquillaje. En esa época no tenía mucho dinero por lo que su contenido comparaba cosméticos económicos con marcas reconocidas.



Gracias a la fama que le dieron las redes sociales, logró sacar una línea de productos de belleza con su firma y pudo llegar a la pantalla grande interpretando a ‘Fatima’ en la película ‘Ela Disse’.

Más noticias

¡Muy enamorado! Jorge Rausch sube primera foto tras volver con su ex

Florinda Meza respondió si fue o no amante de ‘Quico’

Tendencias EL TIEMPO