Actualmente, las redes sociales se han convertido en un modelo de negocio muy lucrativo, por esa razón los creadores de contenido hacen todo lo que pueden para llamar la atención de su público.

Recientemente, unos jóvenes Influencers de Guayaquil, Ecuador, se metieron en problemas con la Policía, pues utilizaron los uniformes e insignias para realizar una parodia para sus redes sociales. En el clip se podía ver que simulaban una persecución, pero al final terminaban dándose un beso el supuesto Policía con el perseguido.



La grabación del sketch se ejecutó en el patio de comidas de un centro comercial de Daule, Guayas. Esta generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar, pues muchos pensaron que el momento era real y en el clip se logra ver como algunos huyen aterrorizados.



Cómo era de esperarse, la grabación se volvió muy popular en redes sociales y al verla la Policía Nacional comento que iniciarían acciones legales en contra de los jóvenes. Esto porque, según la Entidad, “generó pánico a quienes se encontraban en el establecimiento, así como comentarios negativos”.

El video fue realizado por Aaron Raffo Galindo, también conocido como 'Soplete', y en las últimas horas comentó que los uniformes no eran reales.



“Nosotros hacemos humor, nuestra intención no es dañar a nadie. En el video que se subió no se lastimó a nadie, nadie salió perjudicado. Nos dedicamos a esto, es nuestro trabajo, y si a alguien le causé problemas, le pido disculpas de todo corazón a la ciudadanía”, comentó el Influencer en un video publicado en su Instagram.



Asimismo, el creador de contenido comentó que este tipo de videos también se han realizado en diferentes países y por eso lo quiso imitar.

“Resulta que aquí quiere caer todo el peso de la ley con nosotros, cuando somos sanos, que nos dedicamos a hacer reír a la gente”, dijo.



Por último, le ofreció disculpas públicas a la policía nacional: "Se en los tiempos que estamos y mil disculpas, solo estábamos haciendo publicidad para nuestra obra de este 21 y 22 de octubre", finalizó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

