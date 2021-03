Jefferson Cossío, el influencer colombiano que se puso senos

Los 'influencers' cada vez llegan más lejos para aumentar sus cifras en redes sociales.



Recientemente Jefferson Cossío, quien suele llamar la atención de sus millones de seguidores publicando bromas pesadas y excentricidades, se puso unos implantes de senos tras perder una apuesta.



El reto, que lo hizo con su cuñado Jhoan López, consistía en que si él llegaba a 3 millones de seguidores en Instagram "tendría que operarse los senos".



“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: 'ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes'. No estoy preocupado”, escribió en una publicación de febrero.



López, quien tiene 1.1 millones de seguidores en la misma plataforma, perdió la apuesta y tuvo que realizarse la cirugía para ponerse un par de implantes de silicona.



Cossío, quien ya tiene 3.3 millones de seguidores en Instagram, publicó que aunque no había perdido el reto, decidió ponerse los implantes “por diversión” para acompañar a su cuñado.



El procedimiento quirúrgico, así como el resultado final, fue compartido en publicaciones de los perfiles de ambos creadores de contenido.



“Vean cómo quedó la cirugía (...) En una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo?”, escribió Yeferson en la publicación en la que muestra los resultados de la procedimiento quirúrgico.



El joven también contó que se había puso implantes de un tamaño pequeño para no dañar sus pectorales, los cuales trabaja en el gimnasio por su trabajo como modelo.



Tendencias EL TIEMPO