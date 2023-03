Tammy Parra es una creadora de contenido mexicana, famosa en TikTok gracias a los videos de humor y consejos de belleza que sube a sus redes sociales, además de hacer contenido de pareja junto a quien era su novio.



La fama de la influencer es tal que marcas como Shein y Mac Cosmetics la han contactado para trabajar con ella. De hecho, en el 2022 se llevó el premio a la ‘instagramer’ del año en los Premios Socialiteen, donde se galardona a figuras públicas “inspiradoras”.

Gran parte del contenido de Tammy Parra era compartido con su pareja, Omar Núñez, un empresario de 30 años que también es conocido en el mundo de las redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram.



Recientemente, los dos viajaron a Europa, y el hombre le propuso matrimonio en París, Francia. La propuesta se hizo viral en redes sociales, donde sus seguidores llenaron de felicitaciones los comentarios de la publicación.

¿Cómo descubrió la infidelidad?



El momento de felicidad duró poco, luego de que una joven identificada como Andy Caballero hizo pública una serie de conversaciones con el novio de Parra, en las que se evidenciaba que le había sido infiel.



Asimismo, otra influencer mostró capturas de pantalla aún más explícitas, en donde Núñez le pedía fotografías desnuda, le decía que tenía ganas de verla, mostrando una actitud de coqueteo sexual.

Todo esto ocurrió por medio de mensajes cortos de instagram que después de cierto tiempo desaparecen. A la segunda mujer con la que Omar Núñez engañó a la influencer Tammy Parra, el hombre le ofreció regalarle cosméticos.



Los videos y capturas de pantalla se viralizaron en minutos, pero la creadora de contenido se mantuvo firme en su idea de no creerlo durante las primeras horas, incluso pidiéndole a sus seguidores que no hicieran caso de la información que estaba circulando.

No obstante, esos videos fueron eliminados una vez la influencer constató que las pruebas de la infidelidad eran reales, e incluso contó en un video que todo era cierto.



“Todos sabemos lo que está pasando en este momento, pero yo no quería salir a decir nada del tema hasta estar segura, así cómo hice mi relación pública, tienen derecho a saber qué pasará: con el dolor del mundo decidí terminar mi relación, soy una mujer que no necesita de nadie, mucho menos de un hombre”, expresó la mujer en su cuenta de TikTok.

Todo esto ocurrió dos días después de que la pareja se comprometiera y publicara su intención de casarse.

Confirmación de la ruptura

La creadora de contenido mostró en sus historias de Instagram que regresó a México sola a bordo de un avión, en el que se mostró leyendo el libro ‘Enamórate de ti’, de Walter Riso, además grabó dos videos de TikTok donde confirmó el fin de su noviazgo.



En una de las grabaciones se mostró muy emotiva con un fragmento de la canción ‘René’ de Residente, concretamente la parte que dice “quiero volver a sentir, yo quiero volver a ser yo”.

Frente a la decisión de terminar la relación con Omar Núñez, dijo: “Tengo una regla de oro, dejar ir a todas las personas que no me valoren y me respeten, en este momento voy a dar prioridad a mi salud emocional”.



“La vida es como una montaña rusa, a veces puedes estar arriba y a veces muy abajo, me duele. Yo creía conocer a esta persona pero me quedo tranquila de que yo di mi 100 por ciento de lealtad y respeto, solo sigo en shock, cómo un hombre puede olvidar a su pareja”, agregó.

La celebridad está viviendo su duelo en compañía de su familia y amigos, además de recibir cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas influencers, quienes le envían buenos deseos.



La madre de Tammy Parra, Ivonne Parra, le dedicó un mensaje de apoyo a su hija a través de su cuenta de Instagram, en el que dijo: “Ella es mi mayor ejemplo de fortaleza y resiliencia. Me levantó 100 veces y aún lo hace. Yo la levantaré 100 mil veces. Gracias a todos por sus palabras, a sus seguidores y amigos. La reconfortaremos y volverá a brillar mi niña hermosa, créanme, más por dentro que por fuera”.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

