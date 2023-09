En el pueblo de Sibaté, el cual queda a una hora y 12 minutos de Bogotá, vive Diana Moreno, quien mide 72 centímetros de estatura, y es la mujer más pequeña de Colombia y Latinoamérica.



Recientemente, el fotógrafo Sebastián Moreno se la encontró en el parque de su pueblo y decidió tomarle unas fotografías junto a su mamá.

Diana Moreno empezó contando que ella tiene 29 años y durante mucho tiempo los médicos han investigado su caso, pero concluyeron que ella tiene una enfermedad huérfana que se basa en el enanismo.



Asimismo, reveló que en su niñez sufrió de mucho bullying y sus compañeros le tiraban diferentes cosas. Por otro lado, en una entrevista con el programa 'Todos, todas y todes' de Canal Caracol comentó que no se graduó a tiempo del colegio por razones personales.



(Lea también: Alina Lozano y Jim Velásquez denuncian que los intentan extorsionar con fotos íntimas).



Actualmente, ella vive solo con su mamá, pues hace unos años sufrió la pérdida de su padre, el hombre que la cuidaba y protegía. “Para mi papá siempre fui la niña de sus ojos, así que su muerte para mí fue algo muy fuerte”, le comentó al medio ya mencionado.

Al fotógrafo le comentó que actualmente está emprendiendo con el maquillaje, pues en el mundo laboral no hay muchas oportunidades para ella. Además, confesó que por muchos años ella no salió de casa, pues este era su lugar seguro.



En la conversación con 'Todos, todas y todes', ella aseguró que no le gusta que la traten como una niña o que le pidan permiso a su mamá para tomarse fotos con ella, pues tiene la capacidad de tomar decisiones por ella misma.



(No deje de leer: Gerard Piqué se ofreció como terapeuta de parejas tras su ruptura con Shakira).



“Me pasa mucho cuando salgo con mi mamá que preguntan: ‘Ay, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ella entiende lo que estamos hablando?‘. Prefiero no seguir escuchando eso y sigo mi camino. A mí solo me faltó altura, porque me pueden hablar de cualquier tema y yo puedo responder”, añadió.

Por el lado del amor, le comentó a Moreno que ella tiene novio y que llevan 12 años juntos. Sin embargo, es un amor a la distancia.



Para finalizar su sección de fotos, Diana le dejó un mensaje a las personas que están viendo la grabación.



"Primero, nosotros estamos en este mundo, tal y como Dios nos mandó, para ser un propósito cada quien. Segundo, pues no veamos a las personas diferentes por qué: 'Ay no mire, Diana es así y ella no es capaz de bailar' y por favor ¡invíteme!", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Quién es 'Juancho' Herrada, el esposo de Natalia Sanint, participante de MasterChef

La millonada que pagaron por el sombrero que Michael Jackson usó en 'Moon Walker'

Críticas al jurado de ‘Yo me llamo’: hicieron llorar a Rosalía porque ‘subió de peso’