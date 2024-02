‘Influencer’ se hizo seis cirugías y quedó ciega por dos días: 'Pensé que iba a morir'

En Colombia, el nombre de Yolanda Gallardo Barrero no es conocido, no obstante, en Barcelona a esta mujer se le llama ‘La Pelopony’ y en Instagram suma casi 100 mil seguidores.

La creadora de contenido ganó fama gracias a su participación en el ‘reality’ ‘Supervivientes’ en el 2014, y desde entonces ha llamado la atención por varias polémicas como haberse saltado la cuarentena del covid-19 en abril del 2020 para “salir a hacer deporte”.



Ahora, la mujer, de 37 años, vuelve a ser el centro de atención y es que, según informaron medios de España, ‘La Pelopony’ viajó a Dubái para someterse a seis cirugías en su rostro al mismo tiempo.



Dos ‘liftings’ en la papada y en los pómulos, un ‘cat-eye’, un ‘brow-lift’, una blefaroplastia y una rinoplastia, son las operaciones que la ‘influencer’ solicitó.

‘La Pelopony’ se quedó ciega por dos días tras cirugías

No obstante, la situación se habría complicado o así lo confesó ella misma en las historias de su perfil de Instagram: “Me cuesta mucho hablar, estuve muy mal. Eran muchas operaciones. Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar”, confesó.



Yolanda Gallardo agrega que una vez pasó el efecto de la anestesia le comunicó al cirujano lo que estaba sucediendo: “Le decía que no podía respirar y que era imposible. Sentía que me moría. No podía respirar por la nariz y tenía la boca muy inflamada. No la podía abrir para respirar. Pensaba que me iba a morir. Pedía morfina. No me encajaban ni los dientes de lo inflamada que tenía la boca y se me desplazaron las muelas”.

Por fortuna, ya está mejor en su proceso de recuperación: "Me han cogido cartílago de la costilla para hacerme la nariz. No tengo ni idea de cómo quedará, pero es lo que menos me preocupa. Ahora solo quiero estar bien y me importa estar viva”.



‘La Pelopony’ aprovechó para concientizar a sus seguidores del peligro de someterse a varias cirugías al tiempo: “No sé si voy a quedar guapísima u horrible, la verdad es que ahora mismo me da igual. No os recomiendo estas seis cirugías juntas. Lo he pasado fatal. Estar ciega, sin analgésicos apenas. Creía que me moría, os lo juro”.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

