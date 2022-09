Dellie Isla, una creadora de contenidos para adultos, se volvió tendencia en las últimas horas por compartir su historia de cómo un procedimiento estético la envió al hospital. Si bien se siente a gusto con su operación, narró en sus redes sociales el calvario que le ocasionaron los efectos secundarios.



La influencer, de 21 años, se sometió a una labioplastia, un procedimiento que intenta disminuir los genitales externos femeninos y llevarlos a su tamaño proporcional, según ella, porque sentía que su zona íntima se veía “muy vieja”.



Según lo reportado por ‘Daily Mail’, Isla narró que después de la cirugía, que costó alrededor de 6 mil dólares ( 26 millones de pesos), empezó a tener fuertes dolores en su vagina, que la llevaron a ser intervenida por personal médico especializado en un hospital.



El dictamen de los especialistas no fue trágico, pero el traumatismo podría ser considerablemente riesgoso para su vida con el paso del tiempo, por lo que el centro de salud encargado dispuso de un cirujano, quien volvió a realizar el procedimiento.



“Me pusieron morfina y el hospital puso a un cirujano en espera solo para mí, además de aislarme del resto de la sala (...) El médico me explicó que estaba en un estado increíblemente malo y no recuerdo ciertos detalles de estar en el hospital por la cantidad de medicamentos que me habían puesto”.



Terminó diciendo que tardó ocho semanas en volver a recobrar su vida sexual, debido a que la intimidad pudo haber complicado el proceso de recuperación. Hoy se encuentra en perfecto estado de salud y realizando su contenido para mayores de edad.



