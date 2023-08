Hace unos años, Arthur O Urso encabezó todos los periódicos de Brasil al mostrar que se estaba casando con su novena esposa, como un intento por "celebrar el amor libre" y "protestar contra la monogamia".



Recientemente, volvió a llamar la atención por una característica especial que tiene para administrar sus relaciones y de como lleva los temas sexuales con cada una de sus esposas.

En un comienzo, Urso tenía una relación normal con su primera esposa, Luana Kazaki, luego de unos años realizaron un acuerdo de poligamia y formalizaron su unión con otras ocho mujeres en una iglesia católica de São Paulo. Vale la pena mencionar que ninguno de sus matrimonios se ha vinculado legalmente porque la poligamia es ilegal en Brasil.



El también modelo le había comentado a los medios brasileños que su sueño es llegar a las 10 esposas y tener múltiples hijos.



"Mi deseo siempre ha sido tener 10 esposas. Solo tengo una hija, pero quiero tener un hijo con cada una de mis esposas. El amor que siento por cada uno de ellos es el mismo. Creo que sería injusto tener hijos con solo uno o dos de ellos", confesó.

Por esa razón, el hombre reveló que había creado un calendario sexual para complacer a sus nueve esposas. Al parecer esta situación no le funcionó como esperaba, ya que podía estar con una de sus mujeres mientras deseaba a otra.



Esto ha hecho que no sea fácil mantener sus relaciones a flote y reveló que actualmente está casado con tres de sus nueve exesposas. Además, los lugareños no estaban contentos con su relación y empezaron a acosarlos.



"Estábamos todos preocupados, por supuesto. Con miedo al principio. Pero nos sentamos y hablamos para entender el problema. Vivimos bien, con algunos desacuerdos menores, pero nada inusual en la vida de las parejas hasta entonces", afirmó.



Arthur ahora espera encontrar nuevas compañeras en un futuro. Además, dijo que no sabía cuándo sucederá o si se va a casar de nuevo, pero resaltó que quería más mujeres.



Para mantenerse, el modelo tiene un cuanta de OnlyFans en la que gana más de 60 mil dólares mensuales. También tiene una cuenta de Instagram donde acumula 210 mil seguidores, donde publica videos y fotos de sus esposas, así como consejos sobre sexo.

Mes LGBTIQ+: Una charla intergeneracional sobre poligamia, inclusión y sexo

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

