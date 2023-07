El creador de contenido Adam Grandmaison decidió sorprender a su esposa, quien regresó al cine para adultos después de varios años de ausencia. Para celebrar, optó por comprarle un Lamborghini de color verde neón.

El 'influencer' reconoció el esfuerzo de su esposa, Lena Nersesian, y decidió sorprenderla. La mujer ese día había regresado a la industria con un video en el que participó con el actor de fitness Jason Luv.

Según informó el diario 'Hindustan Times', era la primera vez, en siete años, que la mujer tenía relaciones con otra persona que no era su pareja. Grandmaison confirmó que el regreso de Lena era "increíble".

Luego de ser novios por varios años, la pareja celebró su boda el 29 de mayo de 2023, después de dos años de estar comprometidos. La ceremonia fue en un castillo de la Toscana, Italia, donde la recepción estuvo cargada de lujos.

Nersesian trabajó durante años en la industria, pero decidió dedicarse a su pareja. Incluso, se volvió creadora de contenido y comparte varias facetas de su vida personal y profesional en Instagram.

Sin embargo, su esposo la sorprendió, un día cualquiera, al asegurarle que estaría de acuerdo con que volviera a los reflectores. Luego de su primera escena, nuevamente en la industria, para celebrar, le compró un Lamborghini de color verde neón.

En redes Lena compartió el momento, según se observó, la mujer se encontraba en un estacionamiento con los ojos tapados. Grandmaison se acercó y le dio el regalo. "Está bien, Lena, estoy tan orgulloso de ti por hacer tu primera escena. Por eso, decidí regalarte algo lindo", expresó Adam en el metraje.

El vehículo de alta gama estaría valuado en más de 270 mil dólares. "¿Realmente me quedo con esto? No puedo creerlo, tengo un auto nuevo, mejor que el tuyo", dijo Lena.

La publicación reúne más de 119 mil 'me gusta' en la red social, Instagram y cientos de comentarios. Entre ellos: "Qué gran esposo", "yo no estaría de acuerdo, pero cada uno vive su relación" y "se nota que no es celoso".

