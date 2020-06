‘Influencer’ que dejó a su marido por su hijastro quedó embarazada

Marina Balmasheva es una 'influencer' rusa, de 35 años, que ha dado de qué hablar en redes sociales después de anunciar que está esperando un hijo junto a Vladimir Shavyrin, quien fue su hijastro y es 15 años menor que ella.



La noticia la dio a conocer a sus más de 400.000 seguidores a través de su cuenta de Instagram con la publicación de un video.

El clip, que ha despertado críticas en los usuarios de la red social, captura el momento en el que Balmasheva le entrega el test de embarazo con resultado positivo a su novio, quien en vista de la situación sonríe y la abraza.



“Ya me canse de esconderme. Se que ha pasado poco tiempo, pero se los quiero contar”, escribió la 'influencer'.

Además del video, Balmasheva publicó una foto en la que señala que tiene un mes de embarazo y por tal motivo ambos han decidido casarse para poder compartir su vida juntos y criar al bebé.



Si bien algunos de sus seguidores mostraron su apoyo y felicitaron a la pareja, otros criticaron la situación, además de calificar su relación de ‘inmoral’.



“¿Esa era la razón de tu infertilidad con tu ex marido?”, “es lindo y conmovedor, pero no creo que un chico de esa edad esté preparado”, “bueno, entonces estaba destinado a que tu ex esposo tuviera nietos tuyos, y no hijos” son algunos de los comentarios que acompañan las imágenes.

Esta no es la primera vez que la pareja produce revuelo, ya que a principios de este año la mujer hizo oficial la relación con su hijastro con la publicación de una fotografía en la que se evidencia la diferencia de edad entre ambos.



"Uno nunca sabe las vueltas que dará la vida ni cuando vas a conocer a una persona que te haga sonreír. Sé que muchos van a juzgarnos, otros nos acompañarán", sostuvo meses atrás.

La relación de Marina Balmasheva y su hijastro Vladimir Shavyrin

Balmasheva se hizo famosa al mostrar su transformación física en redes sociales, luego de perder 60 kilos y divulgar su experiencia a través de un blog en el que también compartía detalles de su vida.



La 'influencer' estuvo casada con Alexei Shavyrin, padre de Vladimir, durante 13 años y conoció a su actual pareja cuando este tenía siete, compartiendo varios años de su infancia y juventud.



En su blog y en sus perfiles, constantemente hacía mención de su deseo de quedar embarazada, por lo que en vista de su ‘infertilidad’, adoptó a seis niños, además de ayudar a criar a los dos hijos del primer matrimonio de su ex esposo.

De acuerdo con el medio ‘Russia TV’, Alexei Shavyrin explicó en una entrevista para el programa 'Live' que fue testigo de cómo Balmasheva coqueteaba con su hijo y que sabía que las cosas no iban por buen camino.



“Me parece que Marina lo sedujo, Vladimir nunca habría ido por esto. Ella siempre da el primer paso. La amaba, la trataba bien. Si no fuera mi hijo el que se interpuso habría luchado por ella”, declaró Shavyrin.



La mujer aclaró para el mismo medio que nunca le fue infiel a su esposo, ya que empezó la relación con su hijastro tiempo después de finalizar su matrimonio.



