Video: tiktoker 'pierde la visión' en vivo al ponerse pupilentes y pide ayuda a gritos

Montse Hernández es una tikoker mexicana que se dedica a publicar contenido en el que se realiza a ella misma maquillajes de todo tipo: para eventos, de belleza, de disfraces o de efectos especiales.



La influencer suele hacer transmisiones en vivo en las que sus seguidores la acompañan a través del proceso entero de maquillarse, y en una de ellas, hace unos días, le ocurrió una bochornosa situación: se puso unos pupilentes que le quitaron la visión.



Según la Escuela de Postgrado de Medicina y Sanidad, se conoce como ‘pupilentes’ a los lentes de contacto que no fueron creados con propósitos médicos, sino que tienen un color en específico y que buscan dar al ojo un aspecto estético distinto al que naturalmente tiene. Cabe aclarar que los pupilentes, en ocasiones, cubren también la pupila.



En esta transmisión en vivo, Montse estaba probando un par de pupilentes de color rojo escarlata bastante saturado y brillante, para un disfraz de terror. Sin embargo, una vez se puso el segundo lente, la maquilladora cayó en cuenta de que no veía nada.



“Ay, no veo… ¿y ahora qué hago? No veo nada, se los juro por Dios que no veo nada”, exclamó la influencer, mientras giraba la cabeza y pasaba sus manos al frente de su rostro. “Ya no, me los puedo quitar. A ver, estoy tratando de no entrar en desesperación”, agregó Hernández, poniéndole humor al asunto.



Sin embargo, la situación empeoró, pues Montse no era capaz de quitarse los lentes sin ver dónde estaban, así que empezó a llamar a gritos a su hermano para que fuera a socorrerla: “Ángel, ¡Ángel! ¡Llévame al seguro! Ángel, no veo”.



Ángel nunca apareció, y los seguidores de Montse la vieron tropezando con su puerta y las paredes mientras luchaba torpemente para quitarse los pupilentes, hasta que finalmente lo logró. “Ay, ya me lo quité, Ay, no manches, se me afiguró que se me aparecía el payaso de ‘Eso’, bachas. Esto es adrenalina pura, me sudó el bigote y todo".



Al final le explicó a sus seguidores que su hermano nunca fue a ayudarla porque “andaba en calzones”, y no quería aparecer en cámara sin ropa.

