Influencer le regaló 50 mil a vendedores ambulantes en Boyacá: el gesto fue aplaudido

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por allí se difundan videos, hechos e historias insólitas y ejemplares, que pueden estar al alcance de un solo clic desde cualquier parte del mundo.

En los últimos días, se conoció por medio de redes sociales un acto que se ha llevado los aplausos de muchas personas, pues un creador de contenido decidió sorprender a algunos vendedores ambulantes de su ciudad.

El tiktoker, identificado en las redes sociales como @soy_davidruiz salió a las calles del municipio de Duitama, en Boyacá, y sorprendió a algunos de los vendedores ambulantes, quienes diariamente salen a buscar su sustento y el de sus familias.



En los primeros segundos de la grabación, se observa cómo el joven se acerca a una señora de la tercera edad, que vende popetas y bonice en la plaza central del municipio y le pregunta cuánto cuesta un paquete de ese producto, a lo que le responden que 2 mil pesos, de inmediato sacó un billete de 50 mil y se lo obsequió a la vendedora, de quien se desconoce la identidad.



“Valen 2 mil pesos, y se las puedo comprar en 50 mil pesos”, le dice el joven a la mujer, quien muy sorprendida le responde: “¿Me va a dar 50 mil y cuántas va a llevar, por qué no tengo cambio?”.



En medio de la sorpresa, la mujer le dice que va a ir a buscar, que le cambien el billete, y el tiktoker le responde “Pero no tiene que cambiarlo, te regaló las vueltas” y en la sorpresa la mujer responde: “Dios lo bendiga, es en serio, no lo puedo creer” y asegura que son ‘las popetas más caras que ha vendido’.

Mientras el joven sigue caminando por las calles del municipio de Duitama, se encontró con una vendedora de flores, a quien también le compró un ramo de rosas y le regaló las vueltas de un billete de 50 mil pesos.



De inmediato la mujer procedió a escoger el ramo de rosas más bonitas y le pregunta que si quiere “solo un ramo de rosas”, pues en medio del asombro no podía creer que iba a recibir 50 mil pesos por un ramo de flores.



Como si fuera poco, se llevó el ramo de rosas y mientras caminaba por el pueblo se encontró a una vendedora de helados a quien le obsequió el ramo de rosas. Los internautas han aplaudido al influencer y asegurado que es un ejemplo a seguir.



La publicación tiene más de 760 mil reproducciones y más de mil comentarios, donde los internautas lo felicitan y aseguran: “ojalá los del video del ‘Los Andes vs. Javeriana’, hicieran esto con sus millones”, “Cuando tenga plata no diré nada, pero habrá señales”, “Esto si es una maravillosa obra, pues los que venden helados, popetas y vive 100 en la calle a diario se ganan como 5.000 pesos”, entre otros.

