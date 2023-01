Por medio de su cuenta en Tiktok, la 'influencer' Audrey Ochoa contó la historia de amor que se convirtió en una pesadilla, pues su pareja la engaño y la estafó. Según la narración de la joven, en varias oportunidades su familia le advirtió de esta relación.

La mujer de Guadalajara, México, comenzó su narración citando una parte de la nueva canción de Shakira, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Luego de esta frase comenzó su narración de cómo conoció a un joven y en poco tiempo terminó pagando todo en su relación.



"Todo comenzó de manera bastante natural, ya que cuando yo lo conocí él me había pagado algunas cosas y yo me sentía con el compromiso de tener que pagarle a él”, menciona.



De esta forma, la influencer comenzó a pagar varios objetos para su novio, entre ellos un vehículo para que él aprendiera a conducir, el arriendo del apartamento donde vivían juntos y los servicios públicos.



"Claramente me estaban viendo la cara de estúpida, pero yo no me daba cuenta. Es que le pagaba hasta las clases de inglés”, continuó.



En su relato menciona que también logró colocar un local comercial a nombre de esta persona, "se gastó 160 mil pesos [mexicanos] y se perdió todo, como 200 mil pesos”



Cuando la joven le mencionó a su pareja que no podía seguir pagando lo que le pedía, este reaccionó y creo una disputa con la mamá de Ochoa. "Yo le decía, ya no puede seguir pagando, me estoy acabando mis ahorro y me decía 'tú mamá te está escondiendo tu dinero'”.



La historia de amor de esta joven terminó mal, “me hizo su drama y todo y al final, adivinen qué, me cuernearon. Moraleja: no mantengan a nadie”, finalizó

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS