La reconocida influencer curvy La Fatshionista dijo en su cuenta de TikTok que no aconseja ver la película 'La ballena'.

Según la influencer, la cinta, protagonizada por Brendan Fraser, "es gordofóbica".



Fraser, de 54 años, está nominado al Óscar por su personaje en esta cinta, caracterización que ha sido alabada por la crítica y los seguidores de la producción.

(Tal vez quiera leer: Visitante de feria de arte rompe por accidente costosa escultura de Koons)



Dice Priscila Arias, conocida en redes como La Fatshonista, que "es una película sumamente gordofóbica que te recomiendo definitivamente no ver; en especial si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido, o si has tenido gordofobia internalizada”.



Agrega que está hecha "con morbo hacia una persona que tiene una lucha contra la obesidad mórbida".

(Le puede interesar: Antonio Sanint: ‘Mis compañeros de colegio me hacían sentir como un retrasado’)



La Fatshonista dice que el personaje de Fraser tiene problemas de depresión, gestión emocional y trastorno de la conducta alimentaria. y que hace hincapié en el tamaño del cuerpo del personaje.