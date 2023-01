"Me escopolaminaron y me robaron todo".



Juan Camilo Reyes, un influenciador y modelo colombiano, contó a través de un video cómo fue víctima de hurto en el Parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá.



(Lea también: Le robaron su computador en hotel y decidió estrellar su carro en el vestíbulo).

En el clip, comentó que el pasado viernes 6 de enero salió de fiesta con unos amigos y, alrededor de las 12 de la mañana, decidió ir a comer algo junto a uno de sus acompañantes, llamado Andrés.

Ambos decidieron dirigirse al Parque de los Hippies porque, según dijo Reyes, es un lugar concurrido en la noche y cuenta con un CAI. "Ingenuamente me hizo pensar que iba a ser un lugar seguro para estar a esa hora", agregó.

Cuando el influenciador y Andrés llegaron al lugar, un grupo de tres jóvenes, "de entre 23 y 26 años", se acercaron a hablar con ellos y les ofrecieron cerveza. "Nos la pasaron cerrada (...) me pareció muy normal. Las recibimos, y Andrés y yo empezamos a tomar", añadió.



(Le recomendamos: De famoso meme a promesa del fútbol americano: la historia de Dieunerst Collin).

Luego, les ofrecieron algunos 'shots' de ron, y aunque a Reyes le pareció que los sujetos estaban "muy amigables", como ya habían tomado cerveza junto a ellos y estaban conversando no le vio ningún inconveniente, hasta que él empezó a sentirse extraño.

"Empecé a sentir mis músculos muy tensos, y además me empece a sentir un poco más mareado de lo que debería (...) me sentí muy ansioso de momento, empecé a pararme en un pie, a moverme", aseguró Reyes.

'Todo se nubló'

Hacia la 1 y media de la mañana, los tres hombres, Reyes y Andrés decidieron irse a otro parque al frente de la universidad de La Salle, pasando la séptima.

"Empecé a dar los pasos para allá y todo se nubló, no me acuerdo de nada más. La siguiente imagen consciente que yo tengo es que estaba muy ansioso, queriéndome quitar cosas, jalándome la ropa(...) estaba súper confundido", contó, y dijo que cuando miró a su alrededor estaba sentando en el piso de una discoteca.

"Mi primera reacción fue sacar mi celular para escribirle a alguien, pero no lo tenía. Me revisé mi otro bolsillo y no tenía mi billetera. No tenía la chaqueta que tenía puesta ni mi cargador, pero lo más grave, no sabía donde estaba Andrés", aseguró.

Encontré a Andrés tirado en el suelo, con la mirada perdidísima, moviendo las manos FACEBOOK

TWITTER

Inmediatamente trató de ubicar a las personas con las que había salido. Le pidió a un desconocido que le prestaran un celular y le escribió a Andrés por Instagram, sin recibir ninguna respuesta. Finalmente, decidió volver al parque ubicado al frente de la universidad de La Salle.

"Encontré a Andrés tirado en el suelo, con la mirada perdidísima, moviendo las manos, como escarbando algo", añadió Reyes.

A ambos les robaron todas las pertenencias, por lo que, hacia las 4 y media de la mañana, aún un poco desorientados, decidieron dirigirse a la casa del influenciador, en donde se dieron cuenta que estaban desocupando sus cuentas.



(Además: Presentadora revela que está saliendo con 5 hombres; no quiere algo de una noche).

"Durante varios momentos de la noche habían estado haciendo transacciones con mi tarjeta de crédito. De diferentes cantidades cada una, y en diferentes establecimientos. Algunas eran de 200 mil, de 400 mil pesos, de 700 mil pesos. Sumaban por lo menos unas 10 transacciones", afirmó.

Reyes bloqueó sus cuentas bancarias y logró ubicar por un momento su celular, aparentemente por los sectores de San Victorino. Sin embargo, luego desactivaron el teléfono y ya no hubo nada que hacer.

Finalmente, resaltó que por fortuna él y Andrés están sanos, y les aconsejó a sus seguidores que tengan mucho cuidado y "cuiden a las personas con las que se rodean".

ELTIEMPO.COM