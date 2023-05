La influencer española Paula Gonu de 30 años, es reconocida en redes por sus videos y posts sobre cocina y gastronomía.



Hace pocos días Gonu fue invitada por el programa Aruser@s, para el podcast Club 113, que se emite por el canal La Sexta de propiedad de Atresmedia de España, en donde todos los días hacen públicas historias virales y videos.



En esta oportunidad, la influencer como invitada se encontraba contando historias sobre sus publicaciones y sobre su salud, ya que hace pocas semanas había sido intervenida quirúrgicamente para una rinoplastia.



Gonu, con la sinceridad que la caracteriza, aceptó que se hizo la cirugía para cambiar su aspecto: "No me gustan las excusas para retoques que son puramente estéticos", explicó: "No dejaba de pensarlo y no quería pensarlo más. Había solución, no me daba miedo y podía permitírmelo".



Sin embargo, lo que llamó la atención de la audiencia y de sus compañeros de podcast fue el momento en el que Paula Gonu afirmó haber sucumbido ante el canibalismo.

Todo comenzó cuando la influencer tuvo que ser sometida a una cirugía de menisco por la ruptura de este. Al finalizar la cirugía, el médico le preguntó si quería llevarse el cartílago que le habían retirado, ella respondió que sin duda se lo llevaría porque “era suyo”.



Ella lo llevó a su casa en un bote de orina con alcohol, para que se conservara por mucho tiempo. No obstante, a los pocos días de estar en casa le comentó a su pareja que se lo quería comer, porque era de ella.



Y fue así que Gonu expresó: "Me hice una boloñesa y lo puse". Los compañeros del set en el podcast, quedaron perplejos al escuchar su afirmación, para lo que la influencer se defendió argumentando: "Es mío y estaba limpio (...) era un trozo. Seguro que os habéis comido cosas peores.



Para romper el momento, una de las conductoras del programa replicó que ella no lo hubiera cocinado en una boloñesa, sino que se lo habría agregado a un caldo, para que cogiera más sabor. Así todos los asistentes terminaron riendo con el comentario.

