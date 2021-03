Epa Colombia rompe en llanto tras decisión de Invima sobre su empresa

Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia' publicó unas historias a través de su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores, en medio de lágrimas, que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) le contestó una solicitud que hizo para formalizar el trabajo de su empresa cosmética.



"Llevo cuatro meses esperando a que el Invima me responda. Me dice que mi keratina no se puede llamar 'keratina. Le puse 'tratamiento alisador' y me aprobó.'", dijo Daneidy, lamentando la noticia.



Según su versión, otras empresas han estado detrás de ella para evitar que su negocio tomara vuelo. "Muchas marcas se unieron para sacarme del mercado, para decir que mi producto no era bueno y que yo les estaba bajando las ventas", aseguró.

Señaló que no ha recibido apoyo pese a sus esfuerzos. Y dijo que ya ha contactado a cinco abogados, pero parece que estas asesorías legales no han dado frutos. "No me han podido colaborar", añadió.



Pero hay que decir que, a pesar de las malas noticias que recibió en esta ocasión, hace pocos días Daneidy estaba celebrando en uno de sus locales junto a decenas de las mujeres que empleó.



“Me siento muy agradecida por comprarme mis keratinas. Si nadie creyó en mí, tú creíste en mí y mi empresa va a ser la más grande en Colombia”, advirtió en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Su problema, al parecer, ha sido más con el marco legal que se maneja en este mercado.

Los problemas legales de 'Epa Colombia'

Lo cierto es que la 'influencer' ha tenido varios traspiés con el Invima, que tiene estrictos protocolos de control para los productos cosméticos.



Y, aunque Daneidy no explicó puntualmente por qué esa entidad no le permitió conservar la denominación de 'keratina' en su marca, sí despertó la empatía de algunos usuarios de redes sociales.



Muchos señalaron que se sentían identificados con las dificultades que ha tenido para 'montar' empresa, pues sostuvieron que es muy difícil mantener un negocio en Colombia debido a la cantidad de regulaciones y papeles que deben estar en regla.



La situación de Epa Colombia es un muestra clara de que en este país nadie puede surgir. Siempre serán los mismos con los mismos. Todos cometemos errores y es algo con lo que ella siempre va a cargar. Pero claramente no se merece todo esto. pic.twitter.com/4HVoUuPwmH — Pola💮 (@Carl_Eskoria) March 5, 2021

"Amiga, yo les pago a mis empleados con caja de compensación, ARL, EPS. Les pago todo, amiga, los bonifico. Yo no merezco que me esté pasando esto. Nadie me ayuda", dijo justo antes de romper en llanto.



Entretanto, no pasó por alto los líos que ha tenido con la justicia debido a los actos de vandalismo que cometió en noviembre de 2019, cuando se grabó a sí misma destruyendo las instalaciones de una estación de TransMilenio. "Yo soy un ser humano, tengo errores y me equivoco", señaló.



También adelantó que pronto tendrá otra audiencia, pues dijo que existe la probabilidad de que la sometan a ponerse un brazalete electrónico.



