Murió ‘influencer’ de Instagram Josi María tras luchar contra anorexia

La influenciadora y modelo Josi María (24 años) falleció por problemas derivados de su anorexia. Su muerte se dio mientras se encontraba de vacaciones en las Islas Canarias (España) con su amiga y también 'influencer' Vanja Resova.



Josi tenía más de 140.000 seguidores en Instagram, red en la que compartía contenido sobre ejercicio y viajes y hablaba sobre su trastorno alimenticio, con el que había lidiado por años.



Josi María abrió su cuenta de Instagram en 2012, pero no empezó a hacerse conocida sino hasta 2015. Foto: Instagram: @josimariaxx

El deceso de Josi fue confirmado a principios de diciembre por sus padres, quienes dieron a conocer la trágica noticia con dos comentarios en la última publicación de su hija.

"Te extraño mucho, mi ángel. Eres una persona tan valiosa. Nos diste mucha energía positiva y nos hiciste reír", escribió Netti Brock, la madre.



"¡Que te hayas ido por este camino es tan difícil de entender! ¡El tiempo que viene sin tu entusiasmo por la vida será insoportable para nosotros! Dejas un gran vacío en nuestra familia, pero siempre estarás con nosotros. Adiós, tu papi", escribió en otro comentario la cuenta identificada como @247horsefarm.

Su muerte

Los detalles del deceso de la ‘influencer’ no habían sido dados a conocer sino hasta mediados de diciembre. .



Según el medio alemán 'Bild', Josi empezó a sentirse mal en el vuelo a España, realizado a finales de noviembre.



"Me dijo que había tomado dos cafés y que su sistema circulatorio no lo soportaba. Tampoco había comido nada durante dos días", relató Resova, la amiga con la que viajó, al citado medio.



Al llegar al hotel, Resova intentó hacer comer a su amiga, pero no tuvo éxito.

"Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia", escribió Josi María en una de sus publicaciones de Instagram. Foto: Instagram: @josimariaxx

"Josi me preguntó si podía darle un breve abrazo y acostarme con ella un momento. Lo hice con la esperanza de que comiera algo. Me quedé dormida poco después. Cuando me desperté, a eso de la medianoche, noté que ya no respiraba", añadió.



La joven contó que llamó a los paramédicos, quienes finalmente declararon muerta a Josi.



El deceso de esta 'influencer', oriunda de Kiel (en el norte de Alemania), conmocionó a sus seguidores, pues pocos días antes de su viaje a España había compartido con ellos que no quería ser "parte de ese porcentaje de personas que mueren por anorexia", recogió el medio 'RT'.

Según la Asociación Nacional de Anorexia Nerviosa y Trastornos Asociados, de Estados Unidos, los trastornos alimenticios afectan a, al menos, el 9% de la población y están entre los padecimientos mentales que más muertes produce.

