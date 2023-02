No es la primera vez que este tipo de denuncias manchan al fútbol profesional colombiano. Una gran camada de jóvenes futbolistas que hacen sus procesos en escuelas de formación y reservas en clubes de alto calibre no ven su sueño materializado por supuestas ‘roscas’ en las que se piden grandes sumas de dinero para poner a jugar a los menores en el ámbito profesional o en torneos nacionales.



Según los registros de la División aficionada de fútbol colombiano (Difutbol) y las ligas departamentales, existen cerca de 80 mil jóvenes luchando por llegar al máximo nivel. Piernas frescas para que empresarios, directores técnicos y equipos de fútbol las conviertan en dinero 'mal habido', debido a las denominadas ‘payolas’ deportivas.



Este fue el caso de Diego Neira, un creador de contenido bogotano, que antes de entrar al mundo digital se dedicaba a jugar al fútbol en Tigres F.C, un reconocido equipo de la capital que juega en la segunda división y ha sido la cuna de varios atletas que hoy militan en la primera A.



La ‘payola’ del fútbol



En una entrevista para el programa ‘Buen Día Colombia’, Neira confesó que hizo parte del equipo sub-17 y sub-20 de Tigres, pero sus ilusiones se fueron dilucidando a medida que empezó a notar que gente sin tanto talento o sin el mismo proceso que él, empezó a hacer parte de su plantilla y del equipo profesional.

Según dijo, se topó con la “mafia” de pagar por jugar o por figurar. Notó que sus condiciones deportivas y momento futbolístico estaba por encima de muchos otros, sin embargo, Tigres no lo tuvo en cuenta con el argumento de que le faltaba “un empujón más” para empezar a ser referenciado por los DT de la máxima categoría.



“Empecé a notar gente sin talento o que no hacía el proceso y que no estaban en los procesos sub-15, sub-17 ó sub-20, llegaba a la categoría profesional. De una, eso era que llegaban y simplemente ya jugaban”, expresó inicialmente.



“Llegaban con empresarios, con managers y eso a uno lo baja bastante de nota. Obviamente decíamos “esto está raro, debe haber plata de por medio”. En algunas ocasiones sí y en otras era la rosca, en el sentido de 'ahh, este es amigo mío, póngalo a jugar' o 'venga, hágame un favorcito y debúteme al chino que quiere jugar'", agregó.



El suceso lo llevó a reprocharle a su director técnico el por qué de su estancamiento deportivo, pues se sentía mucho mejor que sus otros compañeros. Al ver lo que sucedía en el club y teniendo los recursos económicos para pagar su respectiva ‘payola’, decidió no hacerlo porque “era poco ético” teniendo en cuenta los años que estuvo buscando su oportunidad.



“Yo les decía que no era ético, que no quería y que aún teniendo las capacidades económicas para hacerlo, no era la manera en que lo quería. Todo el que ha jugado fútbol o tendrá a algún familiar o algo, sabe cómo es la experiencia”, confesó.



“Diría que pocos querían reconocer esto públicamente. Igualmente cuando uno está en el proceso, uno no dice nada precisamente porque uno no quiere que lo echen, pero ya llega un punto en donde la tristeza o la desilusión son tantas que uno ya no aguanta más”, agregó.



Luego de su salida del plantel sub-20, llegó la pandemia y con ella una nueva oportunidad de surgimiento profesional, pues pudo convertirse en uno de los creadores de contenido más visibles de Bogotá, no solo en Instagram, sino también en la plataforma de streamings Twitch.



A través de su trabajo como influencer, pudo representar a Colombia en el mundial de fútbol de streamers que se celebró el pasado mes de noviembre de 2022, donde pudo dejar al combinado nacional en las semifinales del certamen y pudo anotar un tanto contra México.

¿Qué dice Tigres F.C al respecto?

EL TIEMPO se comunicó con el club en la mañana de este jueves 23 de febrero, y expresaron su inconformismo con el testimonio dado por el influencer bogotano, pues, según manifiestan, en ningún momento fueron contactados para dar su versión de los hechos, por lo que están tratando el tema de manera interna y a la espera de saber con las altas dirigencias del equipo si se toman medidas legales.

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO