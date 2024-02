Indignación por influencer superficial: se quejó porque novio no le regaló iPhone pro

En redes sociales se ha creado toda una polémica luego de que la influencer y presentadora Dania Méndez contara con tristeza cómo uno de sus novios le había regalado un iPhone que no tenía características Pro o Max.



Algunas personas le dieron la razón a Méndez y la defendieron, mientras que otros la llamaron interesada y dijeron que se podía comprar sus propias cosas.



El video viral se dio en medio de la entrevista con el canal de Youtube 'UnTalFredo', allí, conversaron durante dos horas y media sobre la vida de esta presentadora, allí habló sobre infidelidades, sus primeros amores y otros detalles de su vida personal.



Sin embargo, el clip que se hizo viral, fue el apartado en el que ella cuenta cómo su pareja no quiso regalarle el iPhone que ella quería.



Los hechos habrían ocurrido en diciembre, aunque no se especifica de qué año: "Él me dice como: 'Amor, no compres el celular nuevo, lo compramos juntos en Navidad'. Y pues tú esperas tu regalito".



Dania asegura que no se compró el iPhone Pro Max porque esperaba que su novio se lo diera, pero se llevó una 'amarga' sorpresa: "No es lo material, es la acción", reiteró.



Nadie nos preparó para este capítulo 😔💔



Influencer recuerda con tristeza que su ex le regaló un iPhone 14, no era el Pro, ni era Pro Max… era simplemente un iPhone 14 😮‍💨pic.twitter.com/kEIwsgoudK — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 2, 2024

Según su narración, su pareja tenía el iPhone 14 Pro en sus manos mientras subían un ascensor: "Yo siempre he usado Max, por todo yo uso pantallota. Y yo le digo: 'Amor, que bueno que ya compraste tu celular'. Llegamos al departamento y él me da el iPhone 14, ni Pro, ni Max".



Dania Méndez asegura que este hombre pudo haberle pedido dinero para que comprara el Pro Max o hubieran comprado el mismo celular, "pero por qué él Max y yo solo el 14".



"Desde ahí fue como un 'creo que no estoy en el lugar correcto'. Cuando vio mi cara me preguntó '¿No te gustó?'", a lo que ella solo respondió que gracias y cuenta con gran indignación como esto la hizo sentir muy mal.



Los cometarios en las redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos fueron a favor de lo que ella opinó y otros en contra.



"Cuando te den el iPhone 14, no Pro, no Max te das cuenta de que no estás con la persona correcta", "Pero aquí hay varios culpables: el pendejo que le compró el teléfono, el público que hace famosa a esa", "Ella se iba a comprar el celular que quería y el vato le dijo que no, que él se lo compraba para que al final el vato le comprara otro", fueron algunos.

